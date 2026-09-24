OL : La trouvaille de Michele Kang pour remplir le Groupama Stadium

Afin de remplir le Groupama Stadium pour les prochaines affiches européennes, l'OL met le paquet sur la rivalité avec les clubs anglais et couple l'équipe masculine avec les OL Lyonnes, les deux formations digérées par Michele Kang.

Augmentation du prix de l’essence, augmentation du prix des billets, parkings lointains devenus payants, le porte-monnaie des supporters de Lyon, et d’ailleurs, a pris cher cet été. Les affluences sont en baisse depuis le début de la saison, malgré les bons résultats et les affiches contre le Sparta Prague et Fenerbahçe en tours préliminaires de Ligue des Champions. Le Groupama Stadium étant un stade de grande capacité, voir plus de sièges vides fait toujours mauvais genre, et l’OL fait une nouvelle tentative pendant la trêve pour aider le stade de Décines à se remplir.

Double rivalité anglaise, c'est l'heure du double crunch

Le club rhodanien a décidé de coupler le match à venir contre Crystal Palace en Europa League, avec celui de l’équipe féminine de mercredi prochain en Ligue des Champions face à Chelsea. Deux matchs franco-anglais avec de belles affiches pour les compétitions concernées. Au total, l’OL dévoile un prix de 39 euros pour avoir accès à ces deux rencontres, à condition que l’application fonctionne bien évidemment.

Un tarif qui se veut attractif, et qui doit aussi permettre à OL Lyonnes de profiter de cette trêve internationale pour remplir quelque peu le Groupama Stadium. Ce ne serait pas de refus, car la saison passée, les affluences étaient de 4 à 5.000 spectateurs en phase de poule, même si cela a grimpé jusqu’à 22.000 spectateurs pour la demi-finale à domicile contre Arsenal.

Pour l’équipe masculine, le programme reprendra avec un déplacement à Lens dès le vendredi 9 octobre, ce qui laissera ensuite quasiment une semaine pour récupérer avant la réception de Crystal Palace, dans l’un des chocs de cette Europa League. Cela contre un ancien membre de la galaxie Eagle, même si aucun des deux clubs n’a désormais de lien avec John Textor.