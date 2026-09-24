Il a fait mal à l’OL, Matthieu Louis-Jean le veut

Matthieu Louis-Jean a eu un coup de coeur en Europa League, et souhaite s'offrir les services d'Ali Maamar, le jeune international marocain d'Anderlecht.

Habitué à recruter dans des championnats de moindre importance, l’Olympique Lyonnais s’offre le luxe de pouvoir superviser directement de possibles futures recrues avec ses matchs d’Europa League. Et selon les infos du compte Actu Foot Maroc, le dernier match disputé par l’OL à Anderlecht a donné des idées à Matthieu Louis-Jean. Le club lyonnais a beau s’être imposé 2-1 à Bruxelles, il a souffert en fin de match avec la réduction du score des Mauves et un gros pressing dans la foulée. Sur le seul but d’Anderlecht, c’est Ali Maamar qui a délivré un splendide centre permettant la réduction de l’écart. Sans uniquement se concentrer sur cette action décisive, l’OL a visiblement beaucoup apprécié la performance du latéral droit marocain.

A seulement 21 ans, le natif de Bruxelles fait partie de la relève post-Coupe du monde des Lions de l’Atlas. Mais c’est surtout sa progression et sa régularité en Jupiler Pro League qui en font un joueur susceptible de partir l’hiver prochain, ou en fin de saison. Il faut dire que son contrat se terminera en 2028, ce qui ouvre la porte à des offres et des négociations. L’OL et le FC Twente sont sur les rangs d’Ali Maamar, qui serait aussi suivi par plusieurs formations de Premier League.

Un embouteillage à prévoir donc pour un élément encore peu valorisé, puisqu’il est estimé à 2,5 millions d’euros. La fenêtre de tir parfaite pour l’OL, qui a de grandes chances de réaliser une grosse vente cet hiver. Même si pour le moment, grâce à un début de saison canon, Zachary Athekame ne laisse aucune place pour la moindre concurrence à ce poste. Mais le Suisse n’est que prêté par le Milan AC, sans option d’achat. Il faut donc préparer la suite pour Lyon et son recruteur en chef Matthieu Louis-Jean.