OL : Les supporters votent pour la signature de ces deux joueurs

OL22 nov. , 13:20
parGuillaume Conte
L'OL sait ce qu'il veut au mercato, et cela tombe bien, cela correspond totalement à ce qu'espèrent les supporters lyonnais pour le mois de janvier.
Limité dans son champ d’action, l’Olympique Lyonnais espère bien s’inspirer de ce qui a été réalisé cet été pour se renforcer de manière intelligente. Des départs sont demandés, et la moindre arrivée fera l’objet d’une étude minutieuse, car l’OL ne peut pas se permettre de se tromper. En effet, le mois de janvier sera compliqué avec la Coupe d’Afrique des Nations qui n’empêchera pas l’enchainement des matchs.
Pour compenser l’énorme trou en attaque, Endrick est visé mais, comme cela a été précisé par les dirigeants lyonnais cette semaine, le Brésilien n’est pas la seule cible. Des plans « B » sont étudiés au cas où l’accord avec le Real Madrid ne tiendrait pas jusqu’en janvier, car l’OL a besoin d’un avant-centre capable de peser sur les défenses et de prendre la profondeur. 
L’autre besoin, est celui d’un défenseur central qui sera immédiatement utilisable. Deux joueurs pour combler de bonheur les supporters, c’est le projet de l’OL.
Dans un sondage sur Foot01, il vous a été posé la question suivante : « Un défenseur central et un avant-centre, êtes-vous d'accord avec le mercato de l'OL ? ». Et la réponse ne laisse pas de place au doute car c’est une unanimité rarement vue. Sur plus de 1000 votants, le « oui » l’emporte à 96 %. 
Un signe que la direction lyonnaise, qui veut deux renforts à des postes précis, a bien ciblé les problèmes de l’équipe actuelle et a surtout bien raison de se pencher dessus. Et si l’OL pouvait ne pas perdre de temps et éviter de recruter à la fin du mois janvier alors que la CAN va enlever sa charnière centrale à Paulo Fonseca, ce serait aussi très certainement bien vu par le peuple lyonnais.

