Il a conquis l’OL en un an, la Premier League l’adore

Très performant avec l’OL la saison dernière, Lucas Perri a fait l’objet d’un gros transfert à Leeds United cet été. Les performances du gardien brésilien en Angleterre font l’unanimité selon son agent.

Recruté à Botafogo pour moins de 5 millions d’euros, Lucas Perri a permis à l’Olympique Lyonnais de réaliser une belle plus-value. En effet, le gardien brésilien a été vendu à Leeds United pour près de 20 millions d’euros bonus compris l’été dernier. Un départ intéressant sur le plan financier mais douloureux pour l’OL sportivement tant l’ancien gardien de Botafogo avait réalisé une saison pleine en 2024-2025, s’imposant comme l’un des meilleurs joueurs de Ligue 1 à son poste.

« Lors du dernier mercato, nous étions tout près de signer avec un grand club italien. Mais nous sommes ravis des progrès de Lucas. Il est rapidement devenu une idole en France, à Lyon, et maintenant il évolue dans le meilleur championnat du monde. Qui sait, peut-être un jour… Je me souviens que lorsque j'ai parlé de Lucas, personne ne le connaissait, et aujourd'hui il joue en Premier League » s’est félicité l’agent de Lucas Perri dans la presse italienne. Dominik Greif l’a remplacé et tente de le faire oublier mais Lucas Perri a de toute façon laissé un excellent souvenir à Lyon. Cela ne surprend pas son agent, interrogé par Tutto Mercato Web, qui revient brièvement sur l’aventure de son poulain à l’OL et qui se réjouit de sa très bonne acclimatation à la Premier League s’est félicité l’agent de Lucas Perri dans la presse italienne.

Le gardien brésilien et son entourage peuvent savourer. Arrivé sur le tard en Europe, Lucas Perri n’a pas mis longtemps à s’adapter à ce nouveau football et à faire l’unanimité, que ce soit à l’OL et maintenant à Leeds United. Reste maintenant à voir si du haut de ses 27 ans, l’ancien gardien lyonnais est susceptible de viser un club d’un standing encore supérieur dans les années à venir.