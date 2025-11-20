Deux recrues à l’OL, c’est parti !

L'OL jouera très gros au mercato hivernal, afin de se renforcer dans deux secteurs clés sans pour autant trop de perdre de joueurs importants dans l'autre sens. Une mission relevée par les dirigeants lyonnais.

Cela va bouger à l ’Olympique Lyonnais , et la bonne nouvelle pour les supporters, c’est que ce n’est pas uniquement dans le sens des départs. En effet, pour satisfaire la DNCG, le club rhodanien doit bien évidemment concéder quelques ventes. Pour toute arrivée, un départ devra être enregistré. Mais l’OL conserve un petit budget, ce qui va lui permettre de boucler l’opération en prêt d’Endrick.

Le Brésilien ne sera pas le seul à poser ses valises entre Rhône et Saône au mois de janvier. La direction lyonnaise l’a bien fait comprendre à RMC, un défenseur central est demandé pour compenser les départs de Moussa Niakhaté et Clinton Mata à la CAN.

Les matchs à venir ne changeront rien au mercato prévu

« C’est une fenêtre qu’on s’est donné. On travaille dur sur des dossiers. Les quatre matches d’ici Noël ne changent rien sur la feuille de stratégie. Avec l’option DNCG, nous avons pu rester sous la barre autorisée. On va bouger sur un ou deux postes. C’est clair qu’on a besoin d’un attaquant. Et un deuxième poste, en défense centrale, par rapport à la Coupe d’Afrique des nations », a expliqué le chef du recrutement Matthieu Louis-Jean.

Cet hiver, la venue d’Endrick, et les retours de blessures de Malick Fofana et Ernest Nuamah, peuvent redonner un peu de poids à l’attaque lyonnaise. Il faudra donc surtout trouver la perle rare en défense. Un arrière pas trop cher, disponible rapidement et efficace pour compenser l’absence des deux titulaires. Une sacrée mission pour l’OL, qui n’a pas d’autres choix que de réaliser de belles trouvailles pour conserver intactes ses ambitions d’être dans le premier tiers du championnat de France en fin de saison.