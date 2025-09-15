OL : Le patron des arbitres détruit le duo Buquet-Frappart

Moins de 24 heures après le match Rennes-OL, la Direction de l'arbitrage reconnaît que la décision de ne pas expulser Anthony Rouault était une grossière erreur. De quoi agacer encore plus les supporters de l'Olympique Lyonnais.

On ne peut désormais plus reprocher aux arbitres de se taire après des matchs compliqués, et ce lundi soir, Ruddy Buquet et encore plus Stéphanie Frappart doivent avoir les oreilles qui sifflent. Car leur patron le reconnaît, le tacle grossier de Rouault sur Merah, en première période du match Rennes-OL aurait dû être sanctionné d'un carton rouge, ce qui aurait laissé le club breton à dix. Un scénario d'autant plus rude pour Lyon que c'est ce même Rouault qui a égalisé pour le Stade Rennais juste après l' expulsion de Morton . Dans un communiqué, illustré d'une vidéo de la VAR plutôt accablante, la Direction de l'arbitrage plaide coupable.

Une vidéo accablante pour la VAR de Rennes-OL

La faute commise par le joueur rennais est réalisée à l'aide d'une semelle qui vient directement impactée la face externe du mollet droit du joueur lyonnais, avec une intensité qui se déplace ensuite sur le haut de la cheville de ce dernier. Ce geste sanctionnable met clairement en danger l'intégrité physique de la victime. En conséquence, le joueur fautif aurait dû être exclu pour s'être rendu coupable d'une faute grossière et l'intervention de l'assistance vidéo à l'arbitrage était attendue », explique l'autorité dans un communiqué. Et en plus, la Direction de l'Arbitrage met en ligne une vidéo où l'on voit et entend l'échange audio entre », explique l'autorité dans un communiqué. Et en plus, la Direction de l'Arbitrage met en ligne une vidéo où l'on voit et entend l'échange audio entre Stéphanie Frappart et Ruddy Buquet suite à ce tacle de Rouault.

Une séquence pas très à la gloire de la responsable de la VAR sur cette rencontre, puisque après avoir visionné la séquence du tacle plusieurs fois et sous plusieurs angles, Stéphanie Frappart lance un : « Pour moi, c'est bon. Le tacle est haut, mais après ça ne reste pas, ça glisse. C'est bon pour moi. » Une analyse qui a convaincu Ruddy Buquet de ne pas mettre une sanction au joueur rennais...à tort. Cela ne changera pas le résultat du match, mais a au moins le mérite de confirmer que désormais les arbitres sont jugés sans concession par leurs pairs.