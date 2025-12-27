PSG : Chevalier rassuré, la menace Maignan écartée

Déçu du rendement de Lucas Chevalier depuis son arrivée cet été, le Paris Saint-Germain a envisagé de le remplacer par Mike Maignan. Mais le gardien formé au club de la capitale ne reviendra pas. Sauf revirement de situation, le portier du Milan AC se dirige vers une prolongation de contrat.

Ça s’arrange pour Lucas Chevalier. Fébrile pour ses débuts avec le Paris Saint-Germain , l’ancien gardien du LOSC a donné l’opportunité à Matvey Safonov d’instaurer une réelle concurrence. Le Russe a saisi sa chance en donnant satisfaction lors de ses apparitions. Mais alors qu’il semblait parti pour s’installer dans le onze, le portier numéro 2 a été freiné dans son élan par une blessure. On peut dire que le Français s’en sort bien, d’autant qu’une deuxième menace s’éloigne dans le même temps.

Lire aussi Chevalier et le PSG, ça coince dans le vestiaire

Pendant que Lucas Chevalier rencontrait des difficultés en première partie de saison, des rumeurs évoquaient un intérêt du Paris Saint-Germain pour Mike Maignan. Le gardien du Milan AC se rapproche de la fin de son contrat l’été prochain et le club de la capitale voyait l’opportunité de récupérer son ancien titi sans payer la moindre indemnité de transfert. Son arrivée aurait totalement changé la donne pour Lucas Chevalier. Mais ce samedi, la presse italienne relaye de bonnes nouvelles pour le Parisien.

Après des mois de discussions, Mike Maignan se rapproche d’une prolongation de contrat. Le club lombard a finalement revu son offre à la hausse. D’après La Gazzetta dello Sport, la direction milanaise propose à son dernier rempart un contrat de trois ans, plus une quatrième en option, assorti d’un salaire annuel à 7 millions d’euros bonus compris. Ces revenus, quasiment doublés par rapport à ce qu’il gagne actuellement, seraient nettement supérieurs aux 5 millions d’euros précédemment proposés. Et permettraient à Mike Maignan de devenir le Rossonero le mieux payé aux côtés de l’ailier portugais Rafael Leão. Lucas Chevalier n’a plus qu’à espérer la finalisation de l’accord en bonne voie.