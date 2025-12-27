ICONSPORT_275409_0047
Lucas Chevalier - PSG

PSG : Chevalier rassuré, la menace Maignan écartée

PSG27 déc. , 20:30
parEric Bethsy
0
Déçu du rendement de Lucas Chevalier depuis son arrivée cet été, le Paris Saint-Germain a envisagé de le remplacer par Mike Maignan. Mais le gardien formé au club de la capitale ne reviendra pas. Sauf revirement de situation, le portier du Milan AC se dirige vers une prolongation de contrat.
Ça s’arrange pour Lucas Chevalier. Fébrile pour ses débuts avec le Paris Saint-Germain, l’ancien gardien du LOSC a donné l’opportunité à Matvey Safonov d’instaurer une réelle concurrence. Le Russe a saisi sa chance en donnant satisfaction lors de ses apparitions. Mais alors qu’il semblait parti pour s’installer dans le onze, le portier numéro 2 a été freiné dans son élan par une blessure. On peut dire que le Français s’en sort bien, d’autant qu’une deuxième menace s’éloigne dans le même temps.

Pendant que Lucas Chevalier rencontrait des difficultés en première partie de saison, des rumeurs évoquaient un intérêt du Paris Saint-Germain pour Mike Maignan. Le gardien du Milan AC se rapproche de la fin de son contrat l’été prochain et le club de la capitale voyait l’opportunité de récupérer son ancien titi sans payer la moindre indemnité de transfert. Son arrivée aurait totalement changé la donne pour Lucas Chevalier. Mais ce samedi, la presse italienne relaye de bonnes nouvelles pour le Parisien.
Après des mois de discussions, Mike Maignan se rapproche d’une prolongation de contrat. Le club lombard a finalement revu son offre à la hausse. D’après La Gazzetta dello Sport, la direction milanaise propose à son dernier rempart un contrat de trois ans, plus une quatrième en option, assorti d’un salaire annuel à 7 millions d’euros bonus compris. Ces revenus, quasiment doublés par rapport à ce qu’il gagne actuellement, seraient nettement supérieurs aux 5 millions d’euros précédemment proposés. Et permettraient à Mike Maignan de devenir le Rossonero le mieux payé aux côtés de l’ailier portugais Rafael Leão. Lucas Chevalier n’a plus qu’à espérer la finalisation de l’accord en bonne voie.
0
Derniers commentaires

OL : Endrick bloqué trois matchs en tribune

En Italie le mercato ouvre le 2 janvier, Fulkrgg va signer le 2 janvier a Milan, et le club a déjà obtenu l'autorisation pour qu'il puiisse jouer le 2 janvier au soir

Le PSG offre 140ME pour remplacer Barcola

Barcola il va aller à Liverpool

PSG : Barcola à Liverpool, un élément crucial révélé

Avec L.E les plus méritants et performants jouent et ça change régulièrement en fonction de l'implication des joueurs. l y a 16 titulaires au moins à ses yeux et il ne peut pas les aligner tous en même temps

PSG : Gonçalo Ramos prêté six mois, sacrée surprise

Ramos est tres utile dans la rotation et il n'a pas l'intention de s'en aller

PSG : Gonçalo Ramos prêté six mois, sacrée surprise

Ramos est tres utile dans la rotation et il n'a pas l'intention de s'en aller

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
37161213281315
2
Paris Saint Germain
36161132351421
3
O. Marseille
32161024361521
4
LOSC Lille
32161024332013
5
O. Lyonnais
271683522166
6
Rennes
271676327243
7
Strasbourg
231672725205
8
Toulouse
231665524195
9
Monaco
23167272627-1
10
Angers SCO
22166461718-1
11
Brest
19165472127-6
12
Lorient
18164661928-9
13
Nice
17165291929-10
14
Paris
16164482129-8
15
Le Havre
15163671322-9
16
Auxerre
121633101425-11
17
Nantes
11162591428-14
18
Metz
111632111737-20

