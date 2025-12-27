CAN 2025 : L'Ouganda rate une grosse opération

L'Ouganda et la Tanzanie n'ont pas réussi à se départager (1-1) ce samedi au Al Barit Stadium de Rabat dans le cadre de la CAN 2025. Résultat, les deux formations sont à égalité à la dernière place de leur poule. Mais, les joueurs ougandais peuvent s'en vouloir, car Allan Okello a manqué un penalty dans le temps additionnel.