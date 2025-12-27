Le PSG recalé, Rüdiger préfère l’Arabie Saoudite

Bientôt en fin de contrat, Antonio Rüdiger a l’opportunité de prolonger au Real Madrid ou de répondre favorablement aux avances du Paris Saint-Germain. Mais le défenseur central pourrait privilégier l’aspect financier à travers une destination exotique.

Chaque mercato a son lot de rumeurs improbables et celui qui ouvrira ses portes jeudi n’y échappe pas. Au rayon des bruits de couloir inattendus, El Nacional dévoilait cette semaine un intérêt du Paris Saint-Germain pour Antonio Rüdiger (32 ans). Le défenseur central du Real Madrid, peu réputé pour son habileté balle au pied, ne correspond pas vraiment à la philosophie de jeu de l’entraîneur parisien Luis Enrique.

Depuis l’exclusion de Lucas Hernandez contre le Bayern Munich, on sait aussi que l’Espagnol n’apprécie pas les mauvais gestes susceptibles de mettre le collectif en danger. Le genre de dérapage que le Merengue a commis à de nombreuses reprises dans sa carrière. Il n’empêche que la source annonce le champion d’Europe intéressé par son expérience, et probablement par sa situation contractuelle. Rappelons effectivement qu’Antonio Rüdiger sera libre l’été prochain. Le Real Madrid serait disposé à le prolonger pour une année supplémentaire. Mais le média ESPN affirme que l’ancien joueur de Chelsea pourrait se laisser séduire par d’autres destinations.

Le Madrilène, peu épargné par les blessures, ne serait pas contre l’idée de terminer sa carrière en Arabie Saoudite. Ce serait l’occasion pour lui de signer un dernier gros contrat. De son côté, la Maison Blanche, fidèle à sa politique, ne lui proposera pas un bail longue durée. Ce paramètre peut peser dans la réflexion d’Antonio Rüdiger qui n’est pas certain de regagner sa place dans le onze du Real Madrid, surtout si le club recrute un défenseur central du niveau de Dayot Upamecano, ciblé pour l’été prochain. Bien évidemment, l’international allemand ne serait pas non plus titulaire au Paris Saint-Germain si Luis Enrique lui ouvrait la porte de son vestiaire.