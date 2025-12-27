OL : Endrick bloqué trois matchs en tribune

Prêté sans option d’achat par le Real Madrid, Endrick sera présent dès la reprise de l’entraînement de l’Olympique Lyonnais lundi. Mais le Brésilien devra patienter pour faire ses débuts en compétition avec sa nouvelle équipe.

Endrick n’a pas traîné. Attendu pour la reprise de l’entraînement lundi, le nouvel attaquant de l’Olympique Lyonnais a déjà atterri en France vendredi. Le joueur prêté sans option d’achat par le Real Madrid a fièrement annoncé son arrivée sur les réseaux sociaux. On devine son impatience à l’idée de découvrir son équipe et de fouler les pelouses. Peu utilisé avec les Merengue, le Brésilien a choisi le club rhodanien en pensant principalement à son temps de jeu.

Alors que Kylian Mbappé et Gonzalo Garcia lui barraient la route à la Maison Blanche, personne ne devrait l’empêcher de s’installer dans le onze de Paulo Fonseca. Du moins lorsqu’il sera autorisé à jouer. Malheureusement pour lui, Endrick ne devrait pas disputer le choc à Monaco samedi prochain en Ligue 1 . Deux jours suffisent pour inscrire une recrue à partir de l’ouverture du mercato jeudi. Le problème, c’est que l’Olympique Lyonnais, dont la masse salariale reste encadrée par la DNCG, doit attendre quatre jours pour que les contrats de ses recrues soient validés par le gendarme financier.

La recrue hivernale sera donc attendue le dimanche 11 janvier, jour du 16e de finale de Coupe de France à Lille. Une belle affiche en perspective pour les grands débuts d’Endrick qui connaîtra deux autres frustrations dans les semaines à venir. Comme le stipule le règlement de l’UEFA, la liste des joueurs inscrits pour disputer les compétitions européennes n’est modifiable qu’après la phase de ligue. Autrement dit, Endrick ne sera inscrit qu’à partir de la phase à élimination directe et manquera les derniers matchs de la saison régulière contre les Young Boys Berne et le PAOK Salonique. Rien de grave pour l’Olympique Lyonnais, leader et déjà assuré de jouer au moins les barrages.