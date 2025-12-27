Endrick (photo OL)

OL : Endrick bloqué trois matchs en tribune

OL27 déc. , 19:30
parEric Bethsy
2
Prêté sans option d’achat par le Real Madrid, Endrick sera présent dès la reprise de l’entraînement de l’Olympique Lyonnais lundi. Mais le Brésilien devra patienter pour faire ses débuts en compétition avec sa nouvelle équipe.
Endrick n’a pas traîné. Attendu pour la reprise de l’entraînement lundi, le nouvel attaquant de l’Olympique Lyonnais a déjà atterri en France vendredi. Le joueur prêté sans option d’achat par le Real Madrid a fièrement annoncé son arrivée sur les réseaux sociaux. On devine son impatience à l’idée de découvrir son équipe et de fouler les pelouses. Peu utilisé avec les Merengue, le Brésilien a choisi le club rhodanien en pensant principalement à son temps de jeu.
Alors que Kylian Mbappé et Gonzalo Garcia lui barraient la route à la Maison Blanche, personne ne devrait l’empêcher de s’installer dans le onze de Paulo Fonseca. Du moins lorsqu’il sera autorisé à jouer. Malheureusement pour lui, Endrick ne devrait pas disputer le choc à Monaco samedi prochain en Ligue 1. Deux jours suffisent pour inscrire une recrue à partir de l’ouverture du mercato jeudi. Le problème, c’est que l’Olympique Lyonnais, dont la masse salariale reste encadrée par la DNCG, doit attendre quatre jours pour que les contrats de ses recrues soient validés par le gendarme financier.

La recrue hivernale sera donc attendue le dimanche 11 janvier, jour du 16e de finale de Coupe de France à Lille. Une belle affiche en perspective pour les grands débuts d’Endrick qui connaîtra deux autres frustrations dans les semaines à venir. Comme le stipule le règlement de l’UEFA, la liste des joueurs inscrits pour disputer les compétitions européennes n’est modifiable qu’après la phase de ligue. Autrement dit, Endrick ne sera inscrit qu’à partir de la phase à élimination directe et manquera les derniers matchs de la saison régulière contre les Young Boys Berne et le PAOK Salonique. Rien de grave pour l’Olympique Lyonnais, leader et déjà assuré de jouer au moins les barrages.
2
Derniers commentaires

OL : Endrick bloqué trois matchs en tribune

En Italie le mercato ouvre le 2 janvier, Fulkrgg va signer le 2 janvier a Milan, et le club a déjà obtenu l'autorisation pour qu'il puiisse jouer le 2 janvier au soir

Le PSG offre 140ME pour remplacer Barcola

Barcola il va aller à Liverpool

PSG : Barcola à Liverpool, un élément crucial révélé

Avec L.E les plus méritants et performants jouent et ça change régulièrement en fonction de l'implication des joueurs. l y a 16 titulaires au moins à ses yeux et il ne peut pas les aligner tous en même temps

PSG : Gonçalo Ramos prêté six mois, sacrée surprise

Ramos est tres utile dans la rotation et il n'a pas l'intention de s'en aller

PSG : Gonçalo Ramos prêté six mois, sacrée surprise

Ramos est tres utile dans la rotation et il n'a pas l'intention de s'en aller

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
37161213281315
2
Paris Saint Germain
36161132351421
3
O. Marseille
32161024361521
4
LOSC Lille
32161024332013
5
O. Lyonnais
271683522166
6
Rennes
271676327243
7
Strasbourg
231672725205
8
Toulouse
231665524195
9
Monaco
23167272627-1
10
Angers SCO
22166461718-1
11
Brest
19165472127-6
12
Lorient
18164661928-9
13
Nice
17165291929-10
14
Paris
16164482129-8
15
Le Havre
15163671322-9
16
Auxerre
121633101425-11
17
Nantes
11162591428-14
18
Metz
111632111737-20

