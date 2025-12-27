L’OL a subi le plus gros braquage de l’histoire

A nouveau passeur décisif et buteur contre Nottingham Forest (2-1) ce samedi, Rayan Cherki impressionne avec Manchester City. Les Citizens peuvent se réjouir de sa signature cet été, tandis que l’Olympique Lyonnais a de quoi regretter le montant négocié pour son transfert.

On n’arrête plus Rayan Cherki. En grande forme, le milieu offensif a offert la victoire à Manchester City sur le terrain de Nottingham Forest. Sa passe décisive pour Tijjani Reijnders et son but ont fait le bonheur du manager Pep Guardiola, déjà élogieux envers sa recrue avant la rencontre. « Le ciel est la limite, comme on dit, n’est-ce pas ? Tout dépend de lui, commentait l’Espagnol cette semaine. Tout ce qu'il veut devenir, il peut y parvenir parce que c'est évidemment un talent incroyable, c'est un joueur talentueux. » Longtemps décrit comme un talent incapable de répondre aux exigences d’un collectif, l’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais a franchi des caps.

L’international français, bien parti pour disputer la Coupe du monde 2026, totalise déjà 6 buts et 9 passes décisives en 1032 minutes chez les Citizens, soit une moyenne d’une contribution toutes les 69 minutes. Pour un joueur acheté 36 millions d’euros, Manchester City peut se vanter d’avoir réalisé une très belle affaire, surtout lorsque l’on compare cette opération aux 125 millions d’euros dépensés par Liverpool pour Florian Wirtz. A l’inverse, l’Olympique Lyonnais doit nourrir des regrets. Mais dans un récent entretien accordé à RMC, l’ancien président John Textor explique les raisons de ce deal.

« Cherki devait aller au PSG pour 15 millions (à l’été 2024). Il y avait une clause très inhabituelle dans son contrat, qui n’était pas une vraie clause libératoire, mais qui lui donnait tout de même une certaine marge de manœuvre pour partir. Au final, s’il avait été entièrement notre joueur sans toutes ces complications, nous aurions obtenu davantage pour lui. Mais obtenir plus de 30 millions pour un joueur dont la clause était fixée bien en dessous de ce montant, je pense que financièrement, on a fait aussi bien que possible », se défendait l’Américain pour justifier cette mauvaise affaire.