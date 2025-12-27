L’OL a subi le plus gros braquage de l’histoire

36 M€ x 4 ans de contrat = 144M€
Joueur cramé qui plombe actuellement le Réal par son niveau et comportement
Ce sélectionneur est top, 2 matchs, 2 matchs où hakimi ne joue pas, parfait !
Eric Bethsy après la fake news rudiger nous inventé la fake news Maignan...
Il jouera contre Lille en coupe et contre Brest c'est déjà beau et certainement avec le retour de Mata Contre Young Boy on aura nos 2 DC
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|37
|16
|12
|1
|3
|28
|13
|15
|36
|16
|11
|3
|2
|35
|14
|21
|32
|16
|10
|2
|4
|36
|15
|21
|32
|16
|10
|2
|4
|33
|20
|13
|27
|16
|8
|3
|5
|22
|16
|6
|27
|16
|7
|6
|3
|27
|24
|3
|23
|16
|7
|2
|7
|25
|20
|5
|23
|16
|6
|5
|5
|24
|19
|5
|23
|16
|7
|2
|7
|26
|27
|-1
|22
|16
|6
|4
|6
|17
|18
|-1
|19
|16
|5
|4
|7
|21
|27
|-6
|18
|16
|4
|6
|6
|19
|28
|-9
|17
|16
|5
|2
|9
|19
|29
|-10
|16
|16
|4
|4
|8
|21
|29
|-8
|15
|16
|3
|6
|7
|13
|22
|-9
|12
|16
|3
|3
|10
|14
|25
|-11
|11
|16
|2
|5
|9
|14
|28
|-14
|11
|16
|3
|2
|11
|17
|37
|-20
🇫🇷 Le recrutement de Rayan Cherki pour 36M€ est peut-être le plus gros braquage de l'histoire du football 😂 Là où Florian Wirtz peine à trouver son rythme à Liverpool, Cherki s'impose déjà comme le meilleur créateur de Premier League 😅 (datascout.fr)
🇫🇷 Rayan Cherki valorisé 25M€ : anomalie liée au contexte. Un milieu offensif ambidextre de 21 ans qui brille dans la densité et crée du danger sur chaque ballon touché, c'est 75M€ normalement 👌 Supérieur au top 10% européen dans toutes les catégories de passes/dribbles