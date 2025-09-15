OL : Zack Nani frappe fort contre l'arbitrage

Le rôle des arbitres du match Rennes-OL a été mis sur le devant de la scène par les dirigeants lyonnais. DU côté de Zack Nani, puissant influenceur et supporter de l'Olympique Lyonnais, si la théorie du complot n'a pas lieu d'être, il faut tout de même se poser des questions sur les erreurs qui concernent souvent l'OL.

L'époque où l'Olympique Lyonnais avait la réputation d'obtenir de nombreux penalties semble désormais révolue, et au contraire du côté des fans de l'OL, on estime désormais que le club de Michele Kang est dans le collimateur des officiels. Le scénario du match de dimanche à Rennes a évidemment contribué à nourrir cette théorie, l'absence de carton rouge contre Rouault en première période, et celui mis à Morton, ont provoqué une vague de colère sur les réseaux sociaux. Pour les supporters lyonnais, il est évident que Ruddy Buquet et Stéphanie Frappart, qui était à la VAR, ont contribué à la défaite de leur club préféré face aux Bretons . Sur X (anciennement Twitter), Zack Nani, qu'il n'est pas besoin de présenter tant il est devenu l'un des influenceurs français les plus puissants réfute fermement l'existence d'un possible complot contre l'Olympique Lyonnais, son club de coeur, mais il regrette tout de même que certaines erreurs arbitrales pèsent souvent sur les résultats des matchs de l'OL. Et pas souvent dans le sens de l'équipe de Paulo Fonseca.