Stéphanie Frappart

OL : Stéphanie Frappart au coeur d'une énorme polémique

OL15 sept. , 8:00
parClaude Dautel
La défaite de l'Olympique Lyonnais dimanche soir à Rennes a donné lieu à une vive polémique liée à l'arbitrage. Entre Ruddy Buquet et Stéphanie Frappart, la communication n'a pas fonctionné et du côté de l'OL, on en veut terriblement à celle qui était aux commandes de la VAR. 
L'OL a pris un terrible KO en fin de match, et forcément cela a fait d'autant plus mal pour l'équipe de Paulo Fonseca que jusqu'à l'expulsion de Tyler Morton, auteur d'un geste stupide, Lyon gérait sereinement son avantage. Alors, forcément, à l'heure de faire le bilan, du côté des dirigeants lyonnais, on ressassait le tacle pleine cheville d'Anthony Rouault sur Khalis Merah en première période. Un geste qui n'a pas donné lieu à une intervention de la VAR, alors que cela méritait au moins un examen attentif de la part de Ruddy Buquet. Devant les écrans de la VAR, Stéphanie Frappart n'a pas jugé cela utile et forcément pour l'Olympique Lyonnais, c'est inadmissible. Car ce coup-là, le Stade Rennais pouvait se retrouver aussi à dix et cela avant la pause. Dans les couloirs du Roazhon Park, où il se passe décidément des choses depuis le début de saison, Matthieu Louis-Jean était terriblement critique, tandis que sur les réseaux sociaux les supporters de l'OL se déchaînaient.
« La VAR, qu’est ce qu’elle fait ? »
- Matthieu Louis-Jean, directeur technique de l'OL
Pour le directeur technique de l'Olympique Lyonnais, entre l'expulsion de Morton et l'absence de sanction contre Rouault, auteur en plus du but de l'égalisation rennais (1-1, 80e), les arbitres, et notamment Stéphanie Frappart, ont fait basculer le match en faveur du club breton. « Si on expulse Tyler Morton, je ne vois pas comment on ne peut expulser Rouault et Rennes doit jouer 70 minutes à dix contre onze. Encore une fois, cohérence de l’arbitrage, on ne comprend pas. On n’a pas d’explication. On essaye d’en avoir. La VAR, qu’est-ce qu’elle fait ? C’est Mme Frappart qui était à la VAR, comment elle peut ne pas appeler M. Buquet ? On veut avoir des explications. Ce sont des situations qui se répètent. On ne veut pas devenir paranos, mais encore une fois aujourd’hui, ce fait de jeu conditionne aussi notre défaite, fulminait Matthieu Louis-Jean, qui n’a pas obtenu des explications de l’arbitre central. M. Buquet ne sait pas, ça veut dire que probablement la VAR ne l’a pas appelé et ça, c'est un problème. Je ne sais pas si vous avez vu les images, mais il peut lui casser la jambe. On nous répète qu’on est là pour protéger l’intégrité des joueurs, mais là-dessus c’est flagrant. Il fallait quoi ? Qu’on lui casse la jambe ? Quand on voit l’expulsion derrière de Tyler, bien sûr, c’est une faute, mais est-ce que ça vaut plus un rouge que sur Khalis Merah ? »
Désormais, les arbitres vont devoir expliquer leurs décisions, puisque la Direction Nationale de l'Arbitrage a dorénavant pris l'engagement de communiqué les éléments qui ont pesé dans les différents choix pris lors des matchs. On saura notamment pourquoi la faute de Rouault sur Merah n'a pas donné lieu à une intervention de la VAR. Même si cela ne changera rien dans le résultat de ce Rennes-OL, cela permettra aux dirigeants lyonnais de comprendre comment tout cela s'est enchaîné, même si évidemment il n'est pas du tout question de remettre en cause l'honnêteté des arbitres français. En attendant, l'Olympique Lyonnais n'est plus invaincu cette saison, et va devoir digérer rapidement tout cela.
Derniers commentaires

Oui faut passer a autre chose et Morton doit apprendre. la réaction n'était pas bonne même si c'est + un croque en jambe volontaire qu'un geste méchant. Cette équipe nous fait plaisir en ce moment, ca joue bien au football.

Le gardien du PFC leur donne les 3 points .

En 1ére mi-temps , c'était limpide et le travail de Tolisso "incroyable "

Ce week-end , il y a 2 rouges "stupide " , juste l'application du réglement , c'est dommage .

Ce week-end , il y a 2 rouges "stupide " , juste l'application du réglement , c'est dommage .

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1244007103
2
LOSC Lille
1043108135
3
Monaco
94301385
4
O. Lyonnais
94301363
5
Strasbourg
94301253
6
Rennes
74211-156
7
O. Marseille
64202594
8
Nice
64202055
9
Lens
64202055
10
Toulouse
64202-178
11
Paris
64202-279
12
Angers SCO
54121033
13
Le Havre
34103-257
14
Nantes
34103-213
15
Auxerre
34103-336
16
Lorient
34103-7512
17
Brest
14013-5510
18
Metz
14013-538

Loading