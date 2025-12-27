Kylian Mbappé règle son compte à Lamine Yamal

En Italie le mercato ouvre le 2 janvier, Fulkrgg va signer le 2 janvier a Milan, et le club a déjà obtenu l'autorisation pour qu'il puiisse jouer le 2 janvier au soir
Barcola il va aller à Liverpool
Avec L.E les plus méritants et performants jouent et ça change régulièrement en fonction de l'implication des joueurs. l y a 16 titulaires au moins à ses yeux et il ne peut pas les aligner tous en même temps
Ramos est tres utile dans la rotation et il n'a pas l'intention de s'en aller
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|37
|16
|12
|1
|3
|28
|13
|15
|36
|16
|11
|3
|2
|35
|14
|21
|32
|16
|10
|2
|4
|36
|15
|21
|32
|16
|10
|2
|4
|33
|20
|13
|27
|16
|8
|3
|5
|22
|16
|6
|27
|16
|7
|6
|3
|27
|24
|3
|23
|16
|7
|2
|7
|25
|20
|5
|23
|16
|6
|5
|5
|24
|19
|5
|23
|16
|7
|2
|7
|26
|27
|-1
|22
|16
|6
|4
|6
|17
|18
|-1
|19
|16
|5
|4
|7
|21
|27
|-6
|18
|16
|4
|6
|6
|19
|28
|-9
|17
|16
|5
|2
|9
|19
|29
|-10
|16
|16
|4
|4
|8
|21
|29
|-8
|15
|16
|3
|6
|7
|13
|22
|-9
|12
|16
|3
|3
|10
|14
|25
|-11
|11
|16
|2
|5
|9
|14
|28
|-14
|11
|16
|3
|2
|11
|17
|37
|-20
🚨 Kylian Mbappé is the joint most valuable player in the world. @Transfermarkt