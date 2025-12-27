Kylian Mbappé règle son compte à Lamine Yamal

Impressionnant cette saison, Kylian Mbappé roule sur la Liga. L’attaquant du Real Madrid a fait grimper sa cote sur le marché des transferts. A tel point que sa valeur estimée atteint désormais celle de l’ailier du FC Barcelone Lamine Yamal.

sur le toit du monde », et c'est Transfermarkt qui le dit. Le site spécialisé a mis à jour le prix des joueurs. Et d'après les chiffres publiés cette semaine, l'attaquant du Real Madrid, vainqueur du Soulier d'Or la saison dernière, et inarrêtable depuis le début de l'exercice (29 buts toutes compétitions confondues), redevient la plus grosse valeur marchande au monde. Le montant à payer pour s'offrir le Français est passé de 180 M€ en juin dernier à 200 M€.

L’ancien joueur du Paris Saint-Germain s’installe en tête du classement et rejoint le co-leader Lamine Yamal dont la valeur estimée n’a pas bougé depuis la précédente publication. A noter que le Merengue et le Blaugrana doivent partager l’affiche avec Erling Haaland. Comme Kylian Mbappé, l’avant-centre de Manchester City a fait passer son estimation de 180 à 200 M€ en l’espace de quelques mois. Des valeurs plutôt justifiées même si l’on pourra s’étonner d’autres résultats dans ce classement.

Les Parisiens loin derrière

A la quatrième place par exemple, les 160 M€ calculés pour Jude Bellingham risquent d’en surprendre plus d’un, tout comme la valeur de son coéquipier Federico Valverde (120 M€), plus cher que n’importe quel joueur du Paris Saint-Germain. Les premiers Parisiens arrivent seulement en 14e position, il s’agit des milieux portugais João Neves et Vitinha dont le prix est annoncé à 110 M€. De son côté, le Ballon d’Or Ousmane Dembélé n’est coté qu’à 100 M€, contre 90 M€ pour ses partenaires Khvicha Kvaratskhelia et Désiré Doué loin, très loin derrière les trois leaders.