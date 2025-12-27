ASSE : « J’ai essayé de le retenir », il raconte la colère de Gasset

Après le décès de Jean-Louis Gasset vendredi, de nombreux acteurs du football français ont tenu à lui rendre hommage. Parmi les témoignages marquants, son ancien président à l’AS Saint-Etienne Bernard Caïazzo a révélé les raisons de leur séparation.

Les réactions s’accumulent et montrent à quel point Jean-Louis Gasset était apprécié dans le football français. Depuis l’annonce de son décès vendredi, de nombreux acteurs prennent le temps de lui rendre hommage. L’entraîneur décédé à l’âge de 72 ans a notamment eu droit au clin d’œil de Bernard Caïazzo. Contacté par But, l’ancien président de l’AS Saint-Etienne se réjouit d’avoir nommé l’homme à l’origine de la quatrième place de Ligue 1 décrochée au terme de la saison 2018-2019.

« Jean-Louis a offert à l’ASSE sa dernière qualification européenne, a rappelé Bernard Caïazzo. Il partait de loin car à son arrivée, nous étions mal embarqués. Oscar Garcia était parti, Julien Sablé avait assuré l’intérim et l’équipe était en chute libre au classement. L’arrivée de Jean-Louis avait tout changé. En un an et demi, il nous a fait passer de la zone rouge à l’Europe. Il était même proche de nous qualifier pour la Ligue des Champions. » Seulement voilà, Jean-Louis Gasset n’était pas du genre à se contenter du minimum.

Il considérait que nous manquions d'ambition - Bernard Caïazzo

En désaccord avec ses supérieurs, le technicien avait claqué la porte en mai 2019. « Jean-Louis avait décidé de quitter l’ASSE parce qu’avec Roland Romeyer, il considérait que nous manquions d’ambition. J’étais aux Etats-Unis quand il m’a annoncé son intention de partir. J’ai essayé de le retenir mais il avait déjà pris sa décision. Je savais que ce serait dur sans lui. Il avait attiré des joueurs sur son nom, il avait l’adhésion de tous. C’était un grand meneur d’hommes, et un grand homme », s’est souvenu Bernard Caïazzo.