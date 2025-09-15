ICONSPORT_261406_1750
Sidney Govou

« Pas loin d’être honteux » : Govou voit rouge après Rennes-OL

OL15 sept. , 20:00
parClaude Dautel
La défaite de Lyon dimanche soir à Rennes a provoqué de nombreux commentaires, notamment parce que l'arbitrage a donné lieu à de nombreux commentaires assassins. Sidney Govou a du mal à comprendre comment les arbitres ont déraillé à ce point.
Depuis dimanche soir 23h, et le coup de sifflet final du match entre le Stade Rennais et l'Olympique Lyonnais, les supporters de l'OL ne décolèrent pas contre les arbitres qui officiaient au Roazhon Park et devant la VAR. Les critiques les plus vives sont tombées sur Ruddy Buquet et Stéphanie Frappart, et de la part de nombreux supporters, consultants et autres influenceurs, mais ce lundi, c'est Sidney Govou qui entre dans la bataille. Pour l'ancien buteur légendaire de l'OL, désormais consultant pour Canal+ et Le Progrès, il est évident que l'arbitrage a coûté très cher à l'Olympique Lyonnais, et que du côté de Rennes, deux erreurs grossières ont fait très mal à l'équipe de Paulo Fonseca. Dans les colonnes du quotidien régional, Sidney Govou ne se dégonfle pas.

L'OL peut en vouloir aux arbitres

Fidèle à ses habitudes, Sidney Govou n'a pas fait dans la langue de bois au moment d'évoquer la prestation arbitrale lors de l'affiche Rennes-OL. « Je n’aime pas parler de l’arbitrage, mais sur ce match, ce n’est pas loin d’être honteux. L’équipe a manqué de vice. Je ne vois pas comment l’arbitre ne peut pas aller regarder sur l’action de Merah. Sur le rouge de Morton, l’action est impressionnante certes, mais quand on voit le ralenti, il n’y a presque rien. Rouge pour une faute à 80 mètres de son camp, sans que le joueur soit véritablement touché… On va dire que c’est l’apprentissage. C’est presque toute une équipe qui découvre pour partie la Ligue 1 », a expliqué l'ancien attaquant de l'Olympique Lyonnais, qui ne nie pas que la fin de match a aussi montré les limites de l'effectif actuel de l'Olympique Lyonnais. Avec la Ligue 1 et l'Europa League, le club de Michele Kang va pourtant devoir compter sur tout le monde.

