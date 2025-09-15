OL : La VAR en panne, Lyon sort du silence

L’OL est en furie après l’arbitrage de Ruddy Buquet et de son assistante vidéo Stéphanie Frappart suite à la défaite à Rennes. En cause, un potentiel carton rouge oublié pour une faute sur Khalis Merah.

Premier coup d’arrêt pour l’Olympique Lyonnais . Après un début de saison parfait ponctué par 3 victoires en 3 matchs, le club rhodanien a chuté à Rennes ce dimanche en clôture de la quatrième journée de Ligue 1. Une défaite frustrante pour Lyon, qui tenait le match après une première mi-temps largement dominée et un avantage au score. L’expulsion de Tyler Morton a tout fait basculer et l’OL s’est écroulé dans le dernier quart d’heure.

Un scénario d’autant plus frustrant pour les Gones que Rennes aurait aussi pu écoper d’un carton rouge. La semelle d’Anthony Rouault sur Khalis Merah aurait certainement mérité d’être visionnée à la VAR par Ruddy Buquet. Mais son assistante vidéo Stéphanie Frappart n’a pas jugé utile d’interrompre la rencontre pour cela. De quoi révolter les supporters lyonnais, mais aussi le club rhodanien. Dans un tweet plein d’ironie publié ce lundi matin, l’OL s’est justement plaint de la non-utilisation de l’assistance vidéo sur cette situation.

Un carton rouge oublié qui fait hurler l'OL

« Trop d'électricité sur le terrain, surtension qui a apparemment coupé les écrans du VAR » a publié l’OL sur son compte X, avec la vidéo de l’action en question. Assurément, la semelle du défenseur rennais est trop haute sur la cheville de Khalis Merah, lequel aurait pu se faire « casser la jambe » selon les mots forts prononcés par Matthieu Louis-Jean à la sortie du match dimanche soir. Le directeur sportif lyonnais et tout un club se révoltent au lendemain de la défaite à Rennes et attendent maintenant des explications de la part de la direction nationale de l’arbitrage.