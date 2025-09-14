ICONSPORT_270673_0024

Rennes-OL : Le tacle de fou de Morton

Ligue 114 sept. , 22:26
parGuillaume Conte

Match chaud entre Rennes et Lyon, que l’OL va terminer à 10 contre 11. La raison ? Un tacle dangereux et totalement inutile de Tyler Morton qui a provoqué la décision de M. Buquet d’exclure le joueur anglais directement. 
