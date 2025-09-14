Rennes-OL : Le tacle de fou de Morton

J ai reçu une injustice Rennes- OM donc AIE pour les trolls
slt,je vois depuis tout a l'heure que tu enchaines tacle sur tacles^^
Salut Doug A eux d assumer face a leur betise
c'est sur qu'a regarder que ton club jouer tu ne peux pas faire de comparaison
en dehors de tout ça , on a toujours pas pris de but a 11 contre 11 cette année, et on estt certainement l'equipe la plus agreable a voir jouer
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|12
|4
|4
|0
|0
|7
|10
|3
|10
|4
|3
|1
|0
|8
|13
|5
|9
|4
|3
|0
|1
|3
|8
|5
|9
|4
|3
|0
|1
|3
|6
|3
|9
|4
|3
|0
|1
|2
|5
|3
|7
|4
|2
|1
|1
|-1
|5
|6
|6
|4
|2
|0
|2
|5
|9
|4
|6
|4
|2
|0
|2
|0
|5
|5
|6
|4
|2
|0
|2
|0
|5
|5
|6
|4
|2
|0
|2
|-1
|7
|8
|6
|4
|2
|0
|2
|-2
|7
|9
|5
|4
|1
|2
|1
|0
|3
|3
|3
|4
|1
|0
|3
|-2
|5
|7
|3
|4
|1
|0
|3
|-2
|1
|3
|3
|4
|1
|0
|3
|-3
|3
|6
|3
|4
|1
|0
|3
|-7
|5
|12
|1
|4
|0
|1
|3
|-5
|5
|10
|1
|4
|0
|1
|3
|-5
|3
|8
🟥 Un tacle à l'anglaise de Tyler Morton, sanctionné d'un carton rouge direct ! Sévère ou mérité, selon vous ? #SRFCOL