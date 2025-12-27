ICONSPORT_280849_0008
Ang : Aston Villa réussit un gros coup à Chelsea

Premier League27 déc. , 20:25
parClaude Dautel
En déplacement à Stamford Bridge, et après avoir été mené 1 à 0, Aston Villa a réussi à venir à bout de Chelsea (1-2). Une victoire, la onzième de rang, qui permet à l'équipe d'Unai Emery de revenir à trois points du leader, Arsenal, et à une longueur de Manchester City.

Premier League

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Arsenal
42181332331122
2
M. City
40181314431726
3
Aston Villa
39181233291910
4
Liverpool
3218102630264
5
Chelsea
2918855301911
Tout afficher
Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
37161213281315
2
Paris Saint Germain
36161132351421
3
O. Marseille
32161024361521
4
LOSC Lille
32161024332013
5
O. Lyonnais
271683522166
6
Rennes
271676327243
7
Strasbourg
231672725205
8
Toulouse
231665524195
9
Monaco
23167272627-1
10
Angers SCO
22166461718-1
11
Brest
19165472127-6
12
Lorient
18164661928-9
13
Nice
17165291929-10
14
Paris
16164482129-8
15
Le Havre
15163671322-9
16
Auxerre
121633101425-11
17
Nantes
11162591428-14
18
Metz
111632111737-20

