OL : Khusanov à Lyon, Manchester City n'en peut plus

En recrutant Rayan Cherki, Manchester City aurait accepté de prêter un de ses joueurs à l'OL. Le nom d'Abdukodir Khusanov est évoqué, mais le club anglais a son mot à dire et dément tout accord lié à l'opération Cherki.

Depuis que Rayan Cherki a rejoint l'effectif de Pep Guardiola , la rumeur circule que le contrat prévoit que dans le même temps Manchester City doit prêter un de ses joueurs à l'Olympique Lyonnais. Aucune opération n'ayant été faite lors du mercato d'été, l'idée que ce prêt se réalise lors du mois de janvier remonte à la surface. Et le nom d'Abdukodir Khusanov, le défenseur international ouzbek, est cité outre-Manche comme pouvant rejoindre l'OL au mercato d'hiver. Il est vrai que depuis le début de la saison, Khusanov n'a qu'un maigre temps de jeu, même si une blessure à la cheville l'a éloigné des terrains quelques semaines. Mais, contre le Real Madrid ou lors des cinq derniers matchs de Premier League , l'ancien joueur du RC Lens est resté assis sur le banc. Alors, la possibilité d'un prêt à Lyon semble possible.

Khusanov déjà de retour en Ligue 1

Sauf que selon le Manchester Evening News , cette histoire de prêt imposé dans le contrat ayant abouti au transfert de Rayan Cherki n'existe pas réellement. Autrement dit, les Cityzens n'ont aucune obligation d'envoyer un de leurs joueurs à l'Olympique Lyonnais et les dirigeants n'en peuvent plus de ce qui ressemble à un myhthe urbain. Et si Abdukodir Khusanov rejoint le club rhodanien, ce sera uniquement si les deux clubs parviennent à un accord. Pour l'instant, aucune négociation n'existe dans ce sens, et ce bruit qui circule sur les réseaux sociaux est d'ores et déjà à prendre avec des pincettes. Même si évidemment, Paulo Fonseca ne dira pas non à un renfort dans ce secteur de jeu, le joueur arrivé à Manchester City au mercato d'hiver 2025 ne semble pas vouloir bouger, estimant pouvoir avoir sa chance chez les Cityzens.

A l'exception d'Endrick, et dans une moindre mesure d'Axel Disasi, la cellule recrutement de l'Olympique Lyonnais travaille discrètement. Avec en plus le fait que la DNCG lui impose toujours de contrôler sa masse salariale. Une contrainte qui pèse lourd.