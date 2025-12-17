ICONSPORT_279082_0006
Gianni INFANTINO

Mondial 2026 : La FIFA solde déjà les billets

Mondial 202617 déc. , 11:00
parMehdi Lunay
0
Le tirage au sort des groupes a lancé officiellement la Coupe du monde 2026. Cependant, l'enthousiasme des supporters a été vite refroidi par l'annonce des tarifs dans les stades. La grogne est générale et mondiale, obligeant la FIFA à faire un petit geste financier.
Assister à une rencontre de la Coupe du monde 2026 en tribunes ressemble à un véritable parcours du combattant. L'obtention d'un visa pour entrer aux Etats-Unis sera déjà très difficile voire impossible pour certaines nations. La FIFA est venue porter le coup de grâce sur le plan financier en dévoilant les tarifs des billets au stade. Aucune place n'était proposée pour moins de 191 euros, même pour les matchs de poules les moins prestigieux. Pour la finale, la note sera de 3560 euros minimum pour entrer dans le MetLife Stadium de New York le 19 juillet prochain.

La FIFA commercialise des billets à 51 euros

Chez les associations de supporters, on exprimait de la frustration et du dégoût. Il est impossible pour la plupart de leurs membres de payer une telle facture d'autant qu'il faut aussi ajouter le transport en avion, l'hébergement, les repas ou encore les nombreux déplacements entre les villes dans l'addition finale. Un mouvement de boycott du Mondial 2026 a débuté dans les jours suivants. Cette colère générale a forcé la FIFA à réagir. Ce mardi, l'instance mondiale a publié un communiqué pour annoncer la création d'un tarif plus abordable pour assister à sa compétition.
Ce billet intitulé « Tribune Basique pour les supporters » sera disponible au prix de 51 euros (60 dollars) seulement. Il sera proposé pour les 104 matchs du Mondial, finale comprise. Un précieux sésame pour « aider les supporters à suivre leur équipe » selon la FIFA. Néanmoins, les passionnés de football ne seront pas nombreux à y avoir accès. Ces tickets sont réservés aux membres des associations de supporters des pays qualifiés. Surtout, ces places ne représentent que 10% des billets alloués aux différentes fédérations qualifiées.

Lire aussi

Maroc-Brésil, c'est déjà la folie à New-YorkMaroc-Brésil, c'est déjà la folie à New-York
Sur une rencontre de coupe du monde à 50 000 spectateurs totaux, ces billets à 51 euros ne seront offerts qu'à une centaine de personnes uniquement et pas dans une zone de stade bien située. Par exemple, ces tickets ne permettront pas de s'asseoir derrière l'un des deux buts, place privilégiée des groupes de supporters. Autant dire que ce geste de la FIFA semble être insuffisant par rapport aux souhaits du public mondial.
0
Articles Recommandés
nice manque la c1 et perd en valeur ineos enrage iconsport 223200 0149 392593
OGC Nice

L'OGC Nice racheté ? INEOS ne regarde même pas l'offre

ICONSPORT_167844_1527
CAN 2025

Le Maroc champion du monde, Canal+ prend les paris

ICONSPORT_276350_0128 (1)
OL

OL : Lyon perd deux joueurs, mais n'a peur de personne

je suis un heros pour beaucoup pierre menes repond a la polemique menes 10 398576
TV

« Zéro euro par mois », Pierre Ménès choque la France

Fil Info

17 déc. , 14:00
L'OGC Nice racheté ? INEOS ne regarde même pas l'offre
17 déc. , 13:40
Le Maroc champion du monde, Canal+ prend les paris
17 déc. , 13:20
OL : Lyon perd deux joueurs, mais n'a peur de personne
17 déc. , 13:00
« Zéro euro par mois », Pierre Ménès choque la France
17 déc. , 12:40
PSG : Mbappé sali, Sébastien Tarrago accuse Paris
17 déc. , 12:20
OM : Un champion du monde vient de signer discrètement
17 déc. , 12:00
OL : Khusanov à Lyon, Manchester City n'en peut plus
17 déc. , 11:36
Le PSG plus grand club de l'histoire, un ancien de l'OM y croit

Derniers commentaires

Le PSG plus grand club de l'histoire, un ancien de l'OM y croit

Alonzo, formé à Nice + 2 saisons, 2 saisons à Marseille, 4 à Sainté, 7 à Paris et enfin 2 à Nantes. Certes il est un ancien de Marseille, mais il l'est beaucoup plus de Nice, Sainté et surtout Paris que de Marseille...

« Zéro euro par mois », Pierre Ménès choque la France

Il ne me manque pas. Jamais trop aimé ses commentaires et son besoin de clasher à tout pris.

OL : Lyon perd deux joueurs, mais n'a peur de personne

Hans Hateboer axe gauche ,? et Ruben axe droit ?

OL : Khusanov à Lyon, Manchester City n'en peut plus

Genre, tu n'as jamais joué à FM ou fifa ?? Il ya une option que les clubs prêteurs peuvent payer les joueurs.. Ton commentaire est "débile"..

Ousmane Dembélé élu The Best de l'année 2025

Il mérite largement n'en déplaise aux jaloux. On a déjà appris que le score était assez large pour le Ballon d'Or mais là avec les capitaines et sélectionneurs qui votent ça confirme encore. A noter que l'on ne connais pas le vote d'une certaine noisette d'or ...

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
37161213281315
2
Paris Saint Germain
36161132351421
3
O. Marseille
32161024361521
4
LOSC Lille
32161024332013
5
O. Lyonnais
271683522166
6
Rennes
271676327243
7
Strasbourg
231672725205
8
Toulouse
231665524195
9
Monaco
23167272627-1
10
Angers SCO
22166461718-1
11
Brest
19165472127-6
12
Lorient
18164661928-9
13
Nice
17165291929-10
14
Paris
16164482129-8
15
Le Havre
15163671322-9
16
Auxerre
121633101425-11
17
Nantes
11162591428-14
18
Metz
111632111737-20

Loading