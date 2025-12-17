Mondial 2026 : La FIFA solde déjà les billets

Le tirage au sort des groupes a lancé officiellement la Coupe du monde 2026. Cependant, l'enthousiasme des supporters a été vite refroidi par l'annonce des tarifs dans les stades. La grogne est générale et mondiale, obligeant la FIFA à faire un petit geste financier.

Assister à une rencontre de la Coupe du monde 2026 en tribunes ressemble à un véritable parcours du combattant. L'obtention d'un visa pour entrer aux Etats-Unis sera déjà très difficile voire impossible pour certaines nations. La FIFA est venue porter le coup de grâce sur le plan financier en dévoilant les tarifs des billets au stade. Aucune place n'était proposée pour moins de 191 euros , même pour les matchs de poules les moins prestigieux. Pour la finale, la note sera de 3560 euros minimum pour entrer dans le MetLife Stadium de New York le 19 juillet prochain.

La FIFA commercialise des billets à 51 euros

Chez les associations de supporters, on exprimait de la frustration et du dégoût. Il est impossible pour la plupart de leurs membres de payer une telle facture d'autant qu'il faut aussi ajouter le transport en avion, l'hébergement, les repas ou encore les nombreux déplacements entre les villes dans l'addition finale. Un mouvement de boycott du Mondial 2026 a débuté dans les jours suivants. Cette colère générale a forcé la FIFA à réagir. Ce mardi, l'instance mondiale a publié un communiqué pour annoncer la création d'un tarif plus abordable pour assister à sa compétition.

Ce billet intitulé « Tribune Basique pour les supporters » sera disponible au prix de 51 euros (60 dollars) seulement. Il sera proposé pour les 104 matchs du Mondial, finale comprise. Un précieux sésame pour « aider les supporters à suivre leur équipe » selon la FIFA. Néanmoins, les passionnés de football ne seront pas nombreux à y avoir accès. Ces tickets sont réservés aux membres des associations de supporters des pays qualifiés. Surtout, ces places ne représentent que 10% des billets alloués aux différentes fédérations qualifiées.

Sur une rencontre de coupe du monde à 50 000 spectateurs totaux, ces billets à 51 euros ne seront offerts qu'à une centaine de personnes uniquement et pas dans une zone de stade bien située. Par exemple, ces tickets ne permettront pas de s'asseoir derrière l'un des deux buts, place privilégiée des groupes de supporters. Autant dire que ce geste de la FIFA semble être insuffisant par rapport aux souhaits du public mondial.