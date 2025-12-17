Le Maroc champion du monde, Canal+ prend les paris

Alonzo, formé à Nice + 2 saisons, 2 saisons à Marseille, 4 à Sainté, 7 à Paris et enfin 2 à Nantes. Certes il est un ancien de Marseille, mais il l'est beaucoup plus de Nice, Sainté et surtout Paris que de Marseille...
Il ne me manque pas. Jamais trop aimé ses commentaires et son besoin de clasher à tout pris.
Hans Hateboer axe gauche ,? et Ruben axe droit ?
Genre, tu n'as jamais joué à FM ou fifa ?? Il ya une option que les clubs prêteurs peuvent payer les joueurs.. Ton commentaire est "débile"..
Il mérite largement n'en déplaise aux jaloux. On a déjà appris que le score était assez large pour le Ballon d'Or mais là avec les capitaines et sélectionneurs qui votent ça confirme encore. A noter que l'on ne connais pas le vote d'une certaine noisette d'or ...
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|37
|16
|12
|1
|3
|28
|13
|15
|36
|16
|11
|3
|2
|35
|14
|21
|32
|16
|10
|2
|4
|36
|15
|21
|32
|16
|10
|2
|4
|33
|20
|13
|27
|16
|8
|3
|5
|22
|16
|6
|27
|16
|7
|6
|3
|27
|24
|3
|23
|16
|7
|2
|7
|25
|20
|5
|23
|16
|6
|5
|5
|24
|19
|5
|23
|16
|7
|2
|7
|26
|27
|-1
|22
|16
|6
|4
|6
|17
|18
|-1
|19
|16
|5
|4
|7
|21
|27
|-6
|18
|16
|4
|6
|6
|19
|28
|-9
|17
|16
|5
|2
|9
|19
|29
|-10
|16
|16
|4
|4
|8
|21
|29
|-8
|15
|16
|3
|6
|7
|13
|22
|-9
|12
|16
|3
|3
|10
|14
|25
|-11
|11
|16
|2
|5
|9
|14
|28
|-14
|11
|16
|3
|2
|11
|17
|37
|-20
"Dans les 10 ans le Maroc gagnera la Coupe du monde" 🇲🇦 Le pari de Geoffroy Garétier qui voit le Maroc devenir la future grande puissance du football mondial 🌍