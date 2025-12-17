ICONSPORT_167844_1527

Le Maroc champion du monde, Canal+ prend les paris

CAN 202517 déc. , 13:40
parNathan Hanini
0
À quelques jours du début de la Coupe d’Afrique des Nations, le Maroc se prépare à accueillir un événement important. Les Lions de l’Atlas sont favoris pour cette édition de la CAN. Les hommes de Walid Regragui rêvent d’un premier trophée continental depuis 1976.
Les regards seront tournés sur le Maroc dès dimanche pour l’ouverture de la Coupe d’Afrique des nations 2025. Les Lions de l’Atlas ouvriront la compétition face aux Comores, un rendez-vous qui lancera le tournoi. Attendus au tournant depuis la demi-finale de la Coupe du monde 2022 au Qatar, les Marocains peinent à confirmer sur la scène continentale. Pourtant, le pays a massivement investi dans le ballon rond. Les résultats ont été constatés au sein des catégories jeunes, mais également féminines. Désormais l’équipe A doit gagner pour devenir roi du continent. Sur Canal+, on voit les Lions de l'Atlas au sommet du football mondial dans les années qui viennent.

Le Maroc gagnera la Coupe du monde

Dans cette optique, sur le plateau de Canal +, Geoffroy Garétier a pris un pari audacieux. Le journaliste pense que le Maroc remportera une Coupe du Monde d’ici dix ans. « Regarder l’effectif, il est magnifique, il est hyper compétitif. Ils ont le ballon d’or africain avec Hakimi, ils ont sans cesse de nouveaux joueurs qui sont formés aux Pays-Bas, en France qui sont de plus en plus forts. Globalement, c’est un pays qui se développe économiquement et footballistiquement. Dans les 10 ans, le Maroc gagnera la Coupe du monde, » explique-t-il. Pour rappel, les Lions de l’Atlas se rendront à la Coupe du monde 2026 dans quelques mois. Par la suite, ils accueilleront l’édition 2030 aux côtés de l’Espagne et du Portugal. Mais pour ce qui est du présent, le Maroc doit désormais confirmer le bon résultat de la Coupe du monde 2022 avec une victoire en Coupe d’Afrique des Nations. Un trophée qui échappe au pays depuis 1976. 

Lire aussi

CAN 2025 : Les Algériens galèrent pour aller au MarocCAN 2025 : Les Algériens galèrent pour aller au Maroc
PSG : Achraf Hakimi, le vrai roi du Maroc et de ParisPSG : Achraf Hakimi, le vrai roi du Maroc et de Paris
0
Articles Recommandés
nice manque la c1 et perd en valeur ineos enrage iconsport 223200 0149 392593
OGC Nice

L'OGC Nice racheté ? INEOS ne regarde même pas l'offre

ICONSPORT_276350_0128 (1)
OL

OL : Lyon perd deux joueurs, mais n'a peur de personne

je suis un heros pour beaucoup pierre menes repond a la polemique menes 10 398576
TV

« Zéro euro par mois », Pierre Ménès choque la France

Fil Info

17 déc. , 14:00
L'OGC Nice racheté ? INEOS ne regarde même pas l'offre
17 déc. , 13:20
OL : Lyon perd deux joueurs, mais n'a peur de personne
17 déc. , 13:00
« Zéro euro par mois », Pierre Ménès choque la France
17 déc. , 12:40
PSG : Mbappé sali, Sébastien Tarrago accuse Paris
17 déc. , 12:20
OM : Un champion du monde vient de signer discrètement
17 déc. , 12:00
OL : Khusanov à Lyon, Manchester City n'en peut plus
17 déc. , 11:36
Le PSG plus grand club de l'histoire, un ancien de l'OM y croit
17 déc. , 11:00
Mondial 2026 : La FIFA solde déjà les billets

Derniers commentaires

Le PSG plus grand club de l'histoire, un ancien de l'OM y croit

Alonzo, formé à Nice + 2 saisons, 2 saisons à Marseille, 4 à Sainté, 7 à Paris et enfin 2 à Nantes. Certes il est un ancien de Marseille, mais il l'est beaucoup plus de Nice, Sainté et surtout Paris que de Marseille...

« Zéro euro par mois », Pierre Ménès choque la France

Il ne me manque pas. Jamais trop aimé ses commentaires et son besoin de clasher à tout pris.

OL : Lyon perd deux joueurs, mais n'a peur de personne

Hans Hateboer axe gauche ,? et Ruben axe droit ?

OL : Khusanov à Lyon, Manchester City n'en peut plus

Genre, tu n'as jamais joué à FM ou fifa ?? Il ya une option que les clubs prêteurs peuvent payer les joueurs.. Ton commentaire est "débile"..

Ousmane Dembélé élu The Best de l'année 2025

Il mérite largement n'en déplaise aux jaloux. On a déjà appris que le score était assez large pour le Ballon d'Or mais là avec les capitaines et sélectionneurs qui votent ça confirme encore. A noter que l'on ne connais pas le vote d'une certaine noisette d'or ...

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
37161213281315
2
Paris Saint Germain
36161132351421
3
O. Marseille
32161024361521
4
LOSC Lille
32161024332013
5
O. Lyonnais
271683522166
6
Rennes
271676327243
7
Strasbourg
231672725205
8
Toulouse
231665524195
9
Monaco
23167272627-1
10
Angers SCO
22166461718-1
11
Brest
19165472127-6
12
Lorient
18164661928-9
13
Nice
17165291929-10
14
Paris
16164482129-8
15
Le Havre
15163671322-9
16
Auxerre
121633101425-11
17
Nantes
11162591428-14
18
Metz
111632111737-20

Loading