Le Maroc champion du monde, Canal+ prend les paris

À quelques jours du début de la Coupe d’Afrique des Nations, le Maroc se prépare à accueillir un événement important. Les Lions de l’Atlas sont favoris pour cette édition de la CAN. Les hommes de Walid Regragui rêvent d’un premier trophée continental depuis 1976.

Les regards seront tournés sur le Maroc dès dimanche pour l’ouverture de la Coupe d’Afrique des nations 2025. Les Lions de l’Atlas ouvriront la compétition face aux Comores, un rendez-vous qui lancera le tournoi. Attendus au tournant depuis la demi-finale de la Coupe du monde 2022 au Qatar, les Marocains peinent à confirmer sur la scène continentale. Pourtant, le pays a massivement investi dans le ballon rond. Les résultats ont été constatés au sein des catégories jeunes, mais également féminines. Désormais l’équipe A doit gagner pour devenir roi du continent. Sur Canal+, on voit les Lions de l'Atlas au sommet du football mondial dans les années qui viennent.

Le Maroc gagnera la Coupe du monde

Dans cette optique, sur le plateau de Canal +, Geoffroy Garétier a pris un pari audacieux. Le journaliste pense que le Maroc remportera une Coupe du Monde d’ici dix ans. « Regarder l’effectif, il est magnifique, il est hyper compétitif. Ils ont le ballon d’or africain avec Hakimi, ils ont sans cesse de nouveaux joueurs qui sont formés aux Pays-Bas, en France qui sont de plus en plus forts. Globalement, c’est un pays qui se développe économiquement et footballistiquement. Dans les 10 ans, le Maroc gagnera la Coupe du monde, » explique-t-il. Pour rappel, les Lions de l’Atlas se rendront à la Coupe du monde 2026 dans quelques mois. Par la suite, ils accueilleront l’édition 2030 aux côtés de l’Espagne et du Portugal. Mais pour ce qui est du présent, le Maroc doit désormais confirmer le bon résultat de la Coupe du monde 2022 avec une victoire en Coupe d’Afrique des Nations. Un trophée qui échappe au pays depuis 1976.