OL : Cherki est génial, City envoie 100 ME de plus

Rayan Cherki régale depuis son arrivée à Manchester City l’été dernier en provenance de l’OL. Les supporters des Skyblues ne s’attendaient pas à voir le joueur devenir aussi rapidement un élément aussi important de l’effectif.

L’ OL doit composer avec des moyens plus limités depuis plusieurs mois. En cause, une situation financière délicate héritée notamment du passage de John Textor à la tête du club. L’été dernier, les Gones ont ainsi dû se séparer de joueurs majeurs afin de renflouer les caisses. Rayan Cherki a notamment pris la direction de Manchester City. Sous les ordres de Pep Guardiola, l’international français impressionne et progresse à grande vitesse. Il est d’ailleurs actuellement le meilleur passeur de Premier League . Le week-end passé face à Crystal Palace, il a de nouveau convaincu.

Cherki met tout le monde d'accord à City

Sur les réseaux sociaux, nombreux sont les supporters et observateurs de Manchester City à saluer le niveau de jeu affiché par l’ancien crack de l’Olympique Lyonnais. L’un d’eux, 17, qui compte 84,,5k followers, a même fait le buzz sur X après avoir publié : « Envoyez 100 millions de livres supplémentaires à Lyon, car Rayan Cherki est hors du commun ». Et les réponses à ce message vont tous dans le même sens en faveur de Rayan Cherki.

Pour rappel, Rayan Cherki a rejoint les rangs mancuniens contre un chèque de 42,5 millions d’euros, dont 6 millions d’euros de bonus. Une très belle affaire pour la formation anglaise au vu des performances actuelles du Français. S’il poursuit sur cette lancée, Cherki a toutes les chances d’intégrer le groupe de l’équipe de France qui disputera la Coupe du monde 2026 en Amérique du Nord l’été prochain. Didier Deschamps suit de près son évolution à Manchester City, tout comme son entraîneur en club, Pep Guardiola.

En signant à Manchester City, Cherki a vu très grand. En tête, il nourrit tous les rêves possibles : remporter la Ligue des champions, la Premier League et, pourquoi pas un jour, le Ballon d’Or.