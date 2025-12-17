ICONSPORT_278257_0744
Maxime Saada - Canal+

TV : Canal+ répond à la Ligue 1, c'est humiliant

TV17 déc. , 10:40
parClaude Dautel
1
Patron de Canal+, Maxime Saada a répété une nouvelle fois qu'il n'était pas intéressé par les droits TV de la Ligue 1. Et il en a profité pour fustiger l'attitude de la Ligue de Football Professionnel.
Vincent Labrune et Maxime Saada ne partiront pas en vacances ensemble. Cela fait longtemps qu'on le sait, entre le dirigeant de Canal+ et le président de la LFP, rien ne va plus. Et, alors que la chaîne Ligue 1+ a annoncé qu'elle diffuserait la totalité des matchs de Ligue 1 à compter de la saison prochaine, Maxime Saada en a profité pour redire tout le mal qu'il pensait des responsables de la Ligue. Se confiant dans Le Figaro, le grand patron de Canal+ n'envisage absolument pas de négocier de nouveau avec la Ligue 1 concernant la diffusion des matchs du championnat de France. Il estime que les responsables de la Ligue de Football Professionnel traitent mal leurs partenaires.

Canal+ ne négocie pas avec la Ligue 1

Histoire de bien enfoncer le clou, il appuie là où ça fait mal pour la Ligue 1. « Évidemment, la Ligue 1 est un programme important pour les Français et historiquement lié à Canal+. Nous avons tenté tout l’été de trouver un accord. Mais si la Ligue de football n’a pas envie de travailler avec nous, cela devient compliqué. Je ne vais pas les forcer. Nous sommes l’acteur qui en a le moins besoin ! Quand je vois la manière dont cette Ligue traite beIN Sports, son principal financeur, cela ne donne vraiment pas envie ! », lance Maxime Saada dans le quotidien national. Et ce dernier de rappeler que les audiences de la Ligue des champions sont largement supérieures à celles du championnat de France et surtout que Canal+ propose uniquement le meilleur à ses abonnés. 

Canal+ a bien vu que l'histoire d'amour entre la Ligue 1 et Beinsports se finissait également très mal. De quoi le motiver encore plus à ne plus faire confiance à Vincent Labrune et Nicolas de Tavernost. Pourtant, au coeur de l'été dernier, la chaîne Ligue 1+ avait été toute proche de rejoindre le bouquet MyCanal. Mais, au dernier moment, l'affaire avait échoué et les équipes techniques et commerciales de Canal+, qui avaient travaillé sur une offre, ont tout déchiré. Depuis, les relations sont rompues entre les deux camps. À voir si au coeur de l'été 2026, Canal+ ne proposera pas à Ligue 1+ de diffuser ses chaînes.
1
Derniers commentaires

Le PSG plus grand club de l'histoire, un ancien de l'OM y croit

Alonzo, formé à Nice + 2 saisons, 2 saisons à Marseille, 4 à Sainté, 7 à Paris et enfin 2 à Nantes. Certes il est un ancien de Marseille, mais il l'est beaucoup plus de Nice, Sainté et surtout Paris que de Marseille...

« Zéro euro par mois », Pierre Ménès choque la France

Il ne me manque pas. Jamais trop aimé ses commentaires et son besoin de clasher à tout pris.

OL : Lyon perd deux joueurs, mais n'a peur de personne

Hans Hateboer axe gauche ,? et Ruben axe droit ?

OL : Khusanov à Lyon, Manchester City n'en peut plus

Genre, tu n'as jamais joué à FM ou fifa ?? Il ya une option que les clubs prêteurs peuvent payer les joueurs.. Ton commentaire est "débile"..

Ousmane Dembélé élu The Best de l'année 2025

Il mérite largement n'en déplaise aux jaloux. On a déjà appris que le score était assez large pour le Ballon d'Or mais là avec les capitaines et sélectionneurs qui votent ça confirme encore. A noter que l'on ne connais pas le vote d'une certaine noisette d'or ...

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
37161213281315
2
Paris Saint Germain
36161132351421
3
O. Marseille
32161024361521
4
LOSC Lille
32161024332013
5
O. Lyonnais
271683522166
6
Rennes
271676327243
7
Strasbourg
231672725205
8
Toulouse
231665524195
9
Monaco
23167272627-1
10
Angers SCO
22166461718-1
11
Brest
19165472127-6
12
Lorient
18164661928-9
13
Nice
17165291929-10
14
Paris
16164482129-8
15
Le Havre
15163671322-9
16
Auxerre
121633101425-11
17
Nantes
11162591428-14
18
Metz
111632111737-20

