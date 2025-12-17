TV : Canal+ répond à la Ligue 1, c'est humiliant

Patron de Canal+, Maxime Saada a répété une nouvelle fois qu'il n'était pas intéressé par les droits TV de la Ligue 1. Et il en a profité pour fustiger l'attitude de la Ligue de Football Professionnel.

Vincent Labrune et Maxime Saada ne partiront pas en vacances ensemble. Cela fait longtemps qu'on le sait, entre le dirigeant de Canal+ et le président de la LFP, rien ne va plus. Et, alors que la chaîne Ligue 1+ a annoncé qu'elle diffuserait la totalité des matchs de Ligue 1 à compter de la saison prochaine, Maxime Saada en a profité pour redire tout le mal qu'il pensait des responsables de la Ligue. Se confiant dans Le Figaro , le grand patron de Canal+ n'envisage absolument pas de négocier de nouveau avec la Ligue 1 concernant la diffusion des matchs du championnat de France. Il estime que les responsables de la Ligue de Football Professionnel traitent mal leurs partenaires.

Canal+ ne négocie pas avec la Ligue 1

Histoire de bien enfoncer le clou, il appuie là où ça fait mal pour la Ligue 1. « Évidemment, la Ligue 1 est un programme important pour les Français et historiquement lié à Canal+. Nous avons tenté tout l’été de trouver un accord. Mais si la Ligue de football n’a pas envie de travailler avec nous, cela devient compliqué. Je ne vais pas les forcer. Nous sommes l’acteur qui en a le moins besoin ! Quand je vois la manière dont cette Ligue traite beIN Sports, son principal financeur, cela ne donne vraiment pas envie ! », lance Maxime Saada dans le quotidien national. Et ce dernier de rappeler que les audiences de la Ligue des champions sont largement supérieures à celles du championnat de France et surtout que Canal+ propose uniquement le meilleur à ses abonnés.

Canal+ a bien vu que l'histoire d'amour entre la Ligue 1 et Beinsports se finissait également très mal. De quoi le motiver encore plus à ne plus faire confiance à Vincent Labrune et Nicolas de Tavernost. Pourtant, au coeur de l'été dernier, la chaîne Ligue 1+ avait été toute proche de rejoindre le bouquet MyCanal. Mais, au dernier moment, l'affaire avait échoué et les équipes techniques et commerciales de Canal+, qui avaient travaillé sur une offre, ont tout déchiré. Depuis, les relations sont rompues entre les deux camps. À voir si au coeur de l'été 2026, Canal+ ne proposera pas à Ligue 1+ de diffuser ses chaînes.