ICONSPORT_272756_0007

OM : Un champion du monde vient de signer discrètement

OM17 déc. , 12:20
parNathan Hanini
0
L’Olympique de Marseille a fait signer le jeune attaquant marocain Ziyad Baha Abelhadj. L'une des révélations de la Coupe du monde U17 pourrait être officialisée dans les prochains jours. Cependant, le club de la cité phocéenne ne veut pas brûler les étapes avec le jeune champion du monde.
Il est l’une des révélations de la dernière Coupe du monde U17 remportée par le Maroc. L’attaquant Ziyad Baha Abelhadj joue actuellement du côté de Calavera en Espagne. Mais le jeune avant-centre de 16 ans va débarquer dans l’hexagone. Selon une information du média marocain ENDM, Ziyad Baha Abelhadj a déjà signé avecc l’Olympique de Marseille. Le club de la cité phocéenne était très intéressé par le buteur marocain. Lors du mondial U17, l’ancien joueur du FUS Rabat a inscrit quatre buts en six apparitions. Au total, il compte 29 sélections avec l’équipe U17 des Lions de l’Atlas pour 17 réalisations.

L’OM vise un attaquant moderne

Ce recrutement rentre dans la nouvelle politique de l’Olympique de Marseille. Medhi Benatia veut trouver des profils de joueurs plus jeunes pour développer le centre de formation de l’OM. Le club de la cité phocéenne suit donc Ziyad Baha Abelhadj. Mais le but n’est pas de sauter des étapes. Toujours selon les informations de ENDM, le joueur sera envoyé dans un premier temps avec les U19 afin de finaliser son adaptation au championnat de France.
Le jeune attaquant marocain aura peut-être sa carte à jouer sur les prochaines années du côté de l’OM. En attendant, l'officialisation ne devrait pas tarder. Passé par l’Espagne, l’attaquant marocain avait rejoint Malaga avant de partir pour le Bétis en juin 2024. Avant-centre d'1,83 m, le natif de Malaga est un attaquant moderne et mobile. L’OM met en place sa nouvelle stratégie de recrutement et cela peut représenter un beau coup pour l’avenir.

Lire aussi

OM : Un formidable renfort à 20ME bientôt officialiséOM : Un formidable renfort à 20ME bientôt officialisé
0
Articles Recommandés
nice manque la c1 et perd en valeur ineos enrage iconsport 223200 0149 392593
OGC Nice

L'OGC Nice racheté ? INEOS ne regarde même pas l'offre

ICONSPORT_167844_1527
CAN 2025

Le Maroc champion du monde, Canal+ prend les paris

ICONSPORT_276350_0128 (1)
OL

OL : Lyon perd deux joueurs, mais n'a peur de personne

je suis un heros pour beaucoup pierre menes repond a la polemique menes 10 398576
TV

« Zéro euro par mois », Pierre Ménès choque la France

Fil Info

17 déc. , 14:00
L'OGC Nice racheté ? INEOS ne regarde même pas l'offre
17 déc. , 13:40
Le Maroc champion du monde, Canal+ prend les paris
17 déc. , 13:20
OL : Lyon perd deux joueurs, mais n'a peur de personne
17 déc. , 13:00
« Zéro euro par mois », Pierre Ménès choque la France
17 déc. , 12:40
PSG : Mbappé sali, Sébastien Tarrago accuse Paris
17 déc. , 12:00
OL : Khusanov à Lyon, Manchester City n'en peut plus
17 déc. , 11:36
Le PSG plus grand club de l'histoire, un ancien de l'OM y croit
17 déc. , 11:00
Mondial 2026 : La FIFA solde déjà les billets

Derniers commentaires

Le PSG plus grand club de l'histoire, un ancien de l'OM y croit

Alonzo, formé à Nice + 2 saisons, 2 saisons à Marseille, 4 à Sainté, 7 à Paris et enfin 2 à Nantes. Certes il est un ancien de Marseille, mais il l'est beaucoup plus de Nice, Sainté et surtout Paris que de Marseille...

« Zéro euro par mois », Pierre Ménès choque la France

Il ne me manque pas. Jamais trop aimé ses commentaires et son besoin de clasher à tout pris.

OL : Lyon perd deux joueurs, mais n'a peur de personne

Hans Hateboer axe gauche ,? et Ruben axe droit ?

OL : Khusanov à Lyon, Manchester City n'en peut plus

Genre, tu n'as jamais joué à FM ou fifa ?? Il ya une option que les clubs prêteurs peuvent payer les joueurs.. Ton commentaire est "débile"..

Ousmane Dembélé élu The Best de l'année 2025

Il mérite largement n'en déplaise aux jaloux. On a déjà appris que le score était assez large pour le Ballon d'Or mais là avec les capitaines et sélectionneurs qui votent ça confirme encore. A noter que l'on ne connais pas le vote d'une certaine noisette d'or ...

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
37161213281315
2
Paris Saint Germain
36161132351421
3
O. Marseille
32161024361521
4
LOSC Lille
32161024332013
5
O. Lyonnais
271683522166
6
Rennes
271676327243
7
Strasbourg
231672725205
8
Toulouse
231665524195
9
Monaco
23167272627-1
10
Angers SCO
22166461718-1
11
Brest
19165472127-6
12
Lorient
18164661928-9
13
Nice
17165291929-10
14
Paris
16164482129-8
15
Le Havre
15163671322-9
16
Auxerre
121633101425-11
17
Nantes
11162591428-14
18
Metz
111632111737-20

Loading