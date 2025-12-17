OM : Un champion du monde vient de signer discrètement

L’Olympique de Marseille a fait signer le jeune attaquant marocain Ziyad Baha Abelhadj. L'une des révélations de la Coupe du monde U17 pourrait être officialisée dans les prochains jours. Cependant, le club de la cité phocéenne ne veut pas brûler les étapes avec le jeune champion du monde.

Il est l’une des révélations de la dernière Coupe du monde U17 remportée par le Maroc. L’attaquant Ziyad Baha Abelhadj joue actuellement du côté de Calavera en Espagne. Mais le jeune avant-centre de 16 ans va débarquer dans l’hexagone. Selon une information du média marocain ENDM , Ziyad Baha Abelhadj a déjà signé avecc l’Olympique de Marseille. Le club de la cité phocéenne était très intéressé par le buteur marocain. Lors du mondial U17, l’ancien joueur du FUS Rabat a inscrit quatre buts en six apparitions. Au total, il compte 29 sélections avec l’équipe U17 des Lions de l’Atlas pour 17 réalisations.

L’OM vise un attaquant moderne

Ce recrutement rentre dans la nouvelle politique de l’Olympique de Marseille. Medhi Benatia veut trouver des profils de joueurs plus jeunes pour développer le centre de formation de l’OM. Le club de la cité phocéenne suit donc Ziyad Baha Abelhadj. Mais le but n’est pas de sauter des étapes. Toujours selon les informations de ENDM, le joueur sera envoyé dans un premier temps avec les U19 afin de finaliser son adaptation au championnat de France.

Le jeune attaquant marocain aura peut-être sa carte à jouer sur les prochaines années du côté de l’OM. En attendant, l'officialisation ne devrait pas tarder. Passé par l’Espagne, l’attaquant marocain avait rejoint Malaga avant de partir pour le Bétis en juin 2024. Avant-centre d'1,83 m, le natif de Malaga est un attaquant moderne et mobile. L’OM met en place sa nouvelle stratégie de recrutement et cela peut représenter un beau coup pour l’avenir.