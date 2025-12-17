PSG : Mbappé sali, Sébastien Tarrago accuse Paris

Le PSG a été condamné à verser 61 millions d’euros à Kylian Mbappé, mais pour Sébastien Tarrago, Paris a réussi son coup en salissant l'image de la star française du Real Madrid.

La décision est tombée ce mardi, le Paris Saint-Germain va devoir verser 61 millions d’euros à Kylian Mbappé , ce qui correspond à certains impayés envers l’international français. Plus précisément, le vainqueur de la Ligue des champions doit à son ancien joueur : 36,6 millions d’euros pour rappel de troisième échéance de prime de signature, 17,2 millions d’euros d’un rappel de salaire des mois d’avril, mai et juin 2024, 4,3 millions d’euros de congés payés. Mais également 1,5 million d’euros de rappel de primes d'éthique. Pour Sébastien Tarrago, journaliste de L'Equipe, les dirigeants du Paris Saint-Germain ont tout de même réussi leur coup, à ternir l'image de Mbappé, en le faisant passer pour un footballeur uniquement motivé par l'argent.

Le PSG gagne sur un point

Sur le plateau de L'Équipe du soir, Sébastien Tarrago affirme que selon lui le PSG a obtenu ce qu’il voulait dans cette affaire. « C’est très délicat, car quand vous regardez la situation d’ensemble, le PSG a eu ce qu’il voulait. À savoir, écorner l’image de Kylian Mbappé avec cette histoire. Pendant des mois et des mois, il a été répété dans les médias d’envergure que Kylian Mbappé réclamait des millions et des millions d’euros et que c’était honteux. Alors qu’en fait, il ne réclame que son salaire à la base. Et ils ont réussi cette stratégie-là, d'abîmer l’image de Kylian Mbappé. Ça, c'est la vue d'ensemble, donc c’est réussi pour moi à ce niveau-là, » explique-t-il. Le club de la capitale va cependant devoir verser une certaine somme au meilleur buteur de son histoire. De son côté, le club de la capitale devra publier la publication intégrale du jugement en première page de son site. Une demande de la part du conseil de prud'hommes.