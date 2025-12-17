ICONSPORT_279373_0077

PSG : Mbappé sali, Sébastien Tarrago accuse Paris

PSG17 déc. , 12:40
parNathan Hanini
0
Le PSG a été condamné à verser 61 millions d’euros à Kylian Mbappé, mais pour Sébastien Tarrago, Paris a réussi son coup en salissant l'image de la star française du Real Madrid.
La décision est tombée ce mardi, le Paris Saint-Germain va devoir verser 61 millions d’euros à Kylian Mbappé, ce qui correspond à certains impayés envers l’international français. Plus précisément, le vainqueur de la Ligue des champions doit à son ancien joueur : 36,6 millions d’euros pour rappel de troisième échéance de prime de signature, 17,2 millions d’euros d’un rappel de salaire des mois d’avril, mai et juin 2024, 4,3 millions d’euros de congés payés. Mais également 1,5 million d’euros de rappel de primes d'éthique. Pour Sébastien Tarrago, journaliste de L'Equipe, les dirigeants du Paris Saint-Germain ont tout de même réussi leur coup, à ternir l'image de Mbappé, en le faisant passer pour un footballeur uniquement motivé par l'argent.

Le PSG gagne sur un point

Sur le plateau de L'Équipe du soir, Sébastien Tarrago affirme que selon lui le PSG a obtenu ce qu’il voulait dans cette affaire. « C’est très délicat, car quand vous regardez la situation d’ensemble, le PSG a eu ce qu’il voulait. À savoir, écorner l’image de Kylian Mbappé avec cette histoire. Pendant des mois et des mois, il a été répété dans les médias d’envergure que Kylian Mbappé réclamait des millions et des millions d’euros et que c’était honteux. Alors qu’en fait, il ne réclame que son salaire à la base. Et ils ont réussi cette stratégie-là, d'abîmer l’image de Kylian Mbappé. Ça, c'est la vue d'ensemble, donc c’est réussi pour moi à ce niveau-là, » explique-t-il. Le club de la capitale va cependant devoir verser une certaine somme au meilleur buteur de son histoire. De son côté, le club de la capitale devra publier la publication intégrale du jugement en première page de son site. Une demande de la part du conseil de prud'hommes. 
0
Articles Recommandés
nice manque la c1 et perd en valeur ineos enrage iconsport 223200 0149 392593
OGC Nice

L'OGC Nice racheté ? INEOS ne regarde même pas l'offre

ICONSPORT_167844_1527
CAN 2025

Le Maroc champion du monde, Canal+ prend les paris

ICONSPORT_276350_0128 (1)
OL

OL : Lyon perd deux joueurs, mais n'a peur de personne

je suis un heros pour beaucoup pierre menes repond a la polemique menes 10 398576
TV

« Zéro euro par mois », Pierre Ménès choque la France

Fil Info

17 déc. , 14:00
L'OGC Nice racheté ? INEOS ne regarde même pas l'offre
17 déc. , 13:40
Le Maroc champion du monde, Canal+ prend les paris
17 déc. , 13:20
OL : Lyon perd deux joueurs, mais n'a peur de personne
17 déc. , 13:00
« Zéro euro par mois », Pierre Ménès choque la France
17 déc. , 12:20
OM : Un champion du monde vient de signer discrètement
17 déc. , 12:00
OL : Khusanov à Lyon, Manchester City n'en peut plus
17 déc. , 11:36
Le PSG plus grand club de l'histoire, un ancien de l'OM y croit
17 déc. , 11:00
Mondial 2026 : La FIFA solde déjà les billets

Derniers commentaires

Le PSG plus grand club de l'histoire, un ancien de l'OM y croit

Alonzo, formé à Nice + 2 saisons, 2 saisons à Marseille, 4 à Sainté, 7 à Paris et enfin 2 à Nantes. Certes il est un ancien de Marseille, mais il l'est beaucoup plus de Nice, Sainté et surtout Paris que de Marseille...

« Zéro euro par mois », Pierre Ménès choque la France

Il ne me manque pas. Jamais trop aimé ses commentaires et son besoin de clasher à tout pris.

OL : Lyon perd deux joueurs, mais n'a peur de personne

Hans Hateboer axe gauche ,? et Ruben axe droit ?

OL : Khusanov à Lyon, Manchester City n'en peut plus

Genre, tu n'as jamais joué à FM ou fifa ?? Il ya une option que les clubs prêteurs peuvent payer les joueurs.. Ton commentaire est "débile"..

Ousmane Dembélé élu The Best de l'année 2025

Il mérite largement n'en déplaise aux jaloux. On a déjà appris que le score était assez large pour le Ballon d'Or mais là avec les capitaines et sélectionneurs qui votent ça confirme encore. A noter que l'on ne connais pas le vote d'une certaine noisette d'or ...

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
37161213281315
2
Paris Saint Germain
36161132351421
3
O. Marseille
32161024361521
4
LOSC Lille
32161024332013
5
O. Lyonnais
271683522166
6
Rennes
271676327243
7
Strasbourg
231672725205
8
Toulouse
231665524195
9
Monaco
23167272627-1
10
Angers SCO
22166461718-1
11
Brest
19165472127-6
12
Lorient
18164661928-9
13
Nice
17165291929-10
14
Paris
16164482129-8
15
Le Havre
15163671322-9
16
Auxerre
121633101425-11
17
Nantes
11162591428-14
18
Metz
111632111737-20

Loading