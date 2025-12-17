L'OL mise 4ME au mercato, c'est un coup de génie

L'OL a recruté Dominik Greif pour 4 millions d'euros lors du dernier mercato et c'est un pari réussi. Le Slovaque remplaçait Lucas Perri et il a déjà fait oublier le Brésilien.

Aux portes de la Ligue 2 cet été, dans le top 5 de la Ligue 1 pour Noël. L' Olympique Lyonnais a réalisé un début de saison de haut niveau malgré d'énormes soucis financiers. Le club rhodanien a dû laisser filer des cadres majeurs comme Cherki, Lacazette et Mikautadze. Pour les remplacer, il a fallu miser sur des inconnus en France : Pavel Sulc, Afonso Moreira, Adam Karabec, Tyler Morton ou encore Dominik Greif. Ces joueurs ont tous donné satisfaction globalement. Cependant, le gardien slovaque sort du lot au moment du bilan hivernal.

Avec Greif, l'OL est franchement meilleur

L'ancien gardien de Majorque fait partie des meilleurs à son poste en Ligue 1. Tous les observateurs n'avaient pas prédit cela au moment de son transfert pour 4 millions d'euros l'été dernier. Or, le géant slovaque (1m97) se révèle indispensable pour l'OL. Décisif dans ses interventions, rassurant balle au pied, il est à la hauteur des attentes d'un candidat à l'Europe. Ses neuf matchs sans encaisser de buts depuis son arrivée le prouvent, comme ses deux penaltys arrêtés contre Auxerre et Le Havre, dimanche dernier.

Je le trouve très complet. Il est bon sur les penaltys, il fait deux vrais arrêts. Contre Le Havre, il fait aussi un arrêt du pied à bout portant. C’est un gardien qui ramène des points à l’OL », a t-il lâché auprès du site Olympique et Lyonnais. S'il garde la même régularité en 2026, Dominik Greif sera à coup sûr un pari gagnant pour Lyon. Son prédécesseur au poste, Lucas Perri a été vendu quatre fois plus cher que le prix du Slovaque pour Pour l'ancien gardien rhodanien Nicolas Puydebois, Greif est désormais intouchable à l'OL au vu de son apport sur le terrain. «», a t-il lâché auprès du site. S'il garde la même régularité en 2026, Dominik Greif sera à coup sûr un pari gagnant pour Lyon. Son prédécesseur au poste, Lucas Perri a été vendu quatre fois plus cher que le prix du Slovaque pour un rendement moindre à Leeds.