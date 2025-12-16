OL : Perri est une catastrophe, Leeds regrette ses 16ME

Leeds traverse une saison compliquée en Premier League. Depuis plusieurs semaines, un homme cristallise les critiques du côté des Peacocks : Lucas Perri.

Leeds devra sans doute cravacher jusqu’au bout pour assurer son maintien en Premier League. La formation anglaise occupe actuellement la 17e place après 16 journées disputées. S’il est un joueur qui peine à convaincre, c’est bien Lucas Perri. L’ancien gardien de l ’OL est pourtant arrivé à Leeds avec un statut important. Le portier brésilien a coûté 16 millions d’euros au club anglais, qui attend désormais bien davantage de sa part.

Lucas Perri, ce n'est pas du tout ça

Ces dernières heures, le média MotLeedsNews.com rappelle d’ailleurs que Lucas Perri affiche actuellement le taux d’arrêts le plus faible de toute la Premier League. Il n’a, en outre, plus réalisé le moindre clean sheet depuis le mois d’août. À Leeds, de nombreux supporters et observateurs réclament désormais que l’ancien gardien de l’OL soit relégué sur le banc jusqu’à la fin de la saison. Le club anglais pourrait même décider, dès cet hiver, de recruter un nouveau portier afin de concurrencer Lucas Perri. Des mouvements sont globalement attendus du côté du Yorkshire and the Humber pour tenter d’éviter une nouvelle relégation à l'échelon inférieur.

Lire aussi OL : Govou y croit très très fort

De son côté, l'OL a peut-être finalement fait une très belle opération en se séparant l'été dernier de Lucas Perri. Le Brésilien avait fait des petits miracles sous le maillot des Gones mais peine donc à s'imposer en Premier League. Samedi prochain, Leeds reçoit Crystal Palace en championnat et Perri sera une nouvelle fois très attendu par les fans et observateurs du club britannique. A lui de rassurer un peu sur son niveau de jeu, sous peine de voir son aventure chez les Peacocks se terminer plus tôt que prévu. Son rêve d'être sélectionné avec le Brésil pour la Coupe du monde 2026 pourrait aussi être considérablement menacé.