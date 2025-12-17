je suis un heros pour beaucoup pierre menes repond a la polemique menes 10 398576
« Zéro euro par mois », Pierre Ménès choque la France

Invité de Cyril Hanouna, Pierre Ménès a reconnu que sa situation financière était compliquée depuis son départ de Canal+.
Désormais loin de Paris et du plateau du Canal Football Club, Pierre Ménès vit à La Baule et fait ses analyses sur le football à quelques dizaines de milliers de personnes qui regardent ses vidéos sur Youtube. Mais, mardi soir, l'ancienne star de Canal+ était invité de l'émission de Cyril Hanouna sur W9. Une émission suivie par 1,8 million de personnes, et durant laquelle Pierre Ménès a évoqué l'affaire avec Marie Portolano, laquelle a abouti à son départ de la chaîne cryptée en juin 2021. Mais, il a également évoqué sa situation actuelle. L'occasion pour lui d'admettre que financièrement il traversait un passage plus que difficile.

Face à Cyril Hanouna, Pierre Ménès a révélé que depuis octobre, il n'avait plus aucun revenu. « Pour l’instant, au moment où on se parle, je gagne zéro. J’ai zéro revenu depuis le mois d’octobre 2025. Et cela jusqu’au mois d’avril 2026, où je toucherai ma retraite. Je suis arrivé en fin de droit au niveau chômage. J’ai aussi une pension d’invalidité. Mais, la caisse a décrété au jour de mon anniversaire, le 29 juin dernier, que je ne pouvais plus la toucher puisque j’étais à la retraite. Sauf que je ne suis officiellement à la retraite qu’au mois d’avril 2026. Donc là, on est en bisbille avec eux. Mais, là, factuellement, j’ai zéro euro qui tombe tous les mois. Donc je vis sur mes réserves », a confié celui qui était l'une des vedettes du Paysage Audiovisuel Français il y a encore quelques années. 
Pierre Ménès a reconnu également que depuis son départ de Canal+ dans les conditions que l'on sait, il n'a pas trouvé de médias qui voulaient travailler avec lui. Il a par ailleurs admis avoir eu des pensées suicidaires durant toute cette période très compliquée pour lui.
