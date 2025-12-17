OL : Lyon perd deux joueurs, mais n'a peur de personne

L’Olympique Lyonnais va entamer ce week-end son dernier match de l’année 2025 en Coupe de France. L’OL devra éviter le piège de Saint-Cyr Collonges pour bien terminer une année riche en émotion. Pour cela quelques absents sont à déplorer.

Avant de partir célébrer les fêtes de fin d’année, l’Olympique Lyonnais a un dernier défi, un match de Coupe de France face à Saint-Cyr Collonges. Une rencontre qui aura lieu ce dimanche à partir de 21h. Pour cela le septuple champion de France devra faire sans sa paire défensive, Clinton Mata (Angola) et Moussa Niakhaté (Sénégal). Les deux joueurs sont partis en sélection pour la Coupe d’Afrique des Nations 2025. Deux absences de marque pour les prochaines semaines de l’OL. Mata et Niakhaté restent les deux éléments les plus utilisés par Paulo Fonseca depuis le début de la saison (1903 minutes jouées pour Niakhaté et 1672 minutes pour Mata).

J'ai plutôt confiance en l'effectif, on a construit un groupe. Même en l'absence de quelques joueurs, cet effectif marchera toujours. - Moussa Niakhaté après le match du Havre

L’OL n’est pas inquiet

Mais, cela n’inquiète pas l’international sénégalais. Après la courte victoire face au Havre (1-0) le week-end dernier, Niakhaté s’est exprimé sur son départ ainsi que celui de son partenaire Clinton Mata. « On a un collectif, c'est ce qui fait notre force, ce ne sont pas un ou deux joueurs qui vont faire les différences. Ce ne sont pas les individualités les plus importantes, c'est le collectif, c'est ce qui fait notre force depuis six mois maintenant, » explique-t-il. Après les événements de l’été, l’OL a tout de même dû réduire le volume de l’effectif. Avec une reprise de la Ligue 1 dès le 3 janvier à Monaco, Paulo Fonseca va devoir bricoler. Dans cette optique, l’OL a recruté en joker, Hans Hateboer en provenance du Stade Rennais. L’expérimenté néerlandais peut pallier en défense centrale ou dans une défense à trois.