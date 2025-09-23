ICONSPORT_258031_0089

L'OL toujours chaud sur un crack de Manchester City

OL23 sept. , 18:00
parHadrien Rivayrand
L'OL a beaucoup moins de moyens depuis quelques mois mais a toujours en tête de réaliser des opérations bien senties. Un joueur plait d'ailleurs beaucoup du côté de Manchester City. 
L'Olympique Lyonnais doit serrer la vis d'un point de vue financier. Les Gones l'ont échappé belle mais sont finalement restés en Ligue 1. La nouvelle stratégie est d'économiser de l'argent. Pas mal de joueurs cadres sont déjà partis et l'exode n'est pas encore terminé. La cellule de recrutement de l'OL devra travailler intelligemment afin de combler les pertes. Cela passera certainement par la possibilité de se faire prêter de jeunes joueurs en manque de temps de jeu et qui veulent progresser rapidement dans un projet tournés pour eux. Un milieu de terrain (qui peut aussi jouer latéral) de Manchester City plait particulièrement à l'OL. 

L'OL surveille toujours O'Reilly

Selon les informations de Football Insider, les Gones font en effet partie des équipes intéressées par la possibilité de s'attacher les services de Nico O'Reilly. Le milieu de 20 ans est très apprécié par Pep Guardiola mais n'a pas forcément toutes les garanties en termes de temps de jeu. Outre l'OL, Chelsea et le Bayer Leverkusen sont également dans le coup. Manchester City n'est pas forcément chaud pour un départ définitif de Nico O'Reilly. Dans le passé, les Skyblues avaient déjà craqué et fait partir Cole Palmer à Chelsea.
Une décision regrettée par beaucoup au vu du rendement de l'Anglais. Un prêt pourrait convenir à tout le monde si la bonne formule existe. Et c'est bien là que l'OL aurait une chance d'accueillir Nico O'Reilly dès cet hiver. A Lyon, une place de choix lui sera faite en lui promettant un temps de jeu conséquent avant un retour à Manchester City. En attendant d'en savoir plus sur son avenir, le prodige britannique va continuer de se battre pour une place dans l'effectif de Pep Guardiola. 

Le week-end passé dans le choc de Premier League face à Arsenal à l'Emirates Stadium, le natif de Manchester était titulaire au poste de latéral gauche. 
