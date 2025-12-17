Le PSG plus grand club de l'histoire, un ancien de l'OM y croit

Ce mercredi à partir de 18h, le Paris Saint-Germain affronte Flamengo en finale de la Coupe intercontinentale. Le club de la capitale a l’occasion d’ajouter un nouveau trophée dans son armoire en cette fin d’année 2025. Et ce n'est pas rien.

Après avoir disposé du Pyramids FC, la formation brésilienne de Flamengo affronte le Paris Saint-Germain ce mercredi à partir de 18h du côté de Doha au Qatar. Une rencontre dont le vainqueur décrochera la Coupe intercontinentale. Le vainqueur de la Ligue des champions affronte donc celui de la Copa Libertadores. Pour sa deuxième édition sous cette forme moderne, la Coupe intercontinentale reçoit un accueil mitigé, car elle intervient dans un calendrier chargé. Mais, Jérôme Alonzo, ancien portier de l' OM , du PSG et de l'ASSE, rappelle toute l'importance de cette compétition dans l'histoire du football, quoi qu'en disent certains.

Paris, pour ajouter un trophée dans l’armoire

Sur le plateau de L'Équipe de Greg, Jérôme Alonzo est quant à lui content que Luis Enrique prenne au sérieux cette finale. Pour l’ancien gardien du PSG, le club de la capitale peut écrire une belle page de son histoire. « Pour moi, ça a plus de valeur cette Coupe intercontinentale que la Coupe du Monde des Clubs. Le PSG le prend sérieusement, c’est bien, je suis content. Je pense que la motivation de Luis Enrique est réelle, celle des joueurs aussi. On veut tous marquer l’histoire à notre échelle, parfois modestement l’histoire d’un club, mais là. Le PSG peut devenir une dynastie qui sera l'une des plus belles de l'Histoire de ce jeu en Europe », explique-t-il.