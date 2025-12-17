ICONSPORT_280096_0020

Le PSG plus grand club de l'histoire, un ancien de l'OM y croit

PSG17 déc. , 11:36
parNathan Hanini
3
Ce mercredi à partir de 18h, le Paris Saint-Germain affronte Flamengo en finale de la Coupe intercontinentale. Le club de la capitale a l’occasion d’ajouter un nouveau trophée dans son armoire en cette fin d’année 2025. Et ce n'est pas rien.
Après avoir disposé du Pyramids FC, la formation brésilienne de Flamengo affronte le Paris Saint-Germain ce mercredi à partir de 18h du côté de Doha au Qatar. Une rencontre dont le vainqueur décrochera la Coupe intercontinentale. Le vainqueur de la Ligue des champions affronte donc celui de la Copa Libertadores. Pour sa deuxième édition sous cette forme moderne, la Coupe intercontinentale reçoit un accueil mitigé, car elle intervient dans un calendrier chargé. Mais, Jérôme Alonzo, ancien portier de l'OM, du PSG et de l'ASSE, rappelle toute l'importance de cette compétition dans l'histoire du football, quoi qu'en disent certains.

Paris, pour ajouter un trophée dans l’armoire

Sur le plateau de L'Équipe de Greg, Jérôme Alonzo est quant à lui content que Luis Enrique prenne au sérieux cette finale. Pour l’ancien gardien du PSG, le club de la capitale peut écrire une belle page de son histoire. « Pour moi, ça a plus de valeur cette Coupe intercontinentale que la Coupe du Monde des Clubs. Le PSG le prend sérieusement, c’est bien, je suis content. Je pense que la motivation de Luis Enrique est réelle, celle des joueurs aussi. On veut tous marquer l’histoire à notre échelle, parfois modestement l’histoire d’un club, mais là. Le PSG peut devenir une dynastie qui sera l'une des plus belles de l'Histoire de ce jeu en Europe », explique-t-il.
Une finale qui intervient dans un timing serré pour Paris. Le 20 décembre, la formation de Luis Enrique retroivera l’hexagone pour un match de Coupe de France face à Vendée Fontenay, club de National 3. Par la suite, comme les autres clubs de Ligue 1, le PSG bénéficie d’une petite coupure pour les fêtes de fin d’année.

3
Derniers commentaires

Le PSG plus grand club de l'histoire, un ancien de l'OM y croit

Alonzo, formé à Nice + 2 saisons, 2 saisons à Marseille, 4 à Sainté, 7 à Paris et enfin 2 à Nantes. Certes il est un ancien de Marseille, mais il l'est beaucoup plus de Nice, Sainté et surtout Paris que de Marseille...

« Zéro euro par mois », Pierre Ménès choque la France

Il ne me manque pas. Jamais trop aimé ses commentaires et son besoin de clasher à tout pris.

OL : Lyon perd deux joueurs, mais n'a peur de personne

Hans Hateboer axe gauche ,? et Ruben axe droit ?

OL : Khusanov à Lyon, Manchester City n'en peut plus

Genre, tu n'as jamais joué à FM ou fifa ?? Il ya une option que les clubs prêteurs peuvent payer les joueurs.. Ton commentaire est "débile"..

Ousmane Dembélé élu The Best de l'année 2025

Il mérite largement n'en déplaise aux jaloux. On a déjà appris que le score était assez large pour le Ballon d'Or mais là avec les capitaines et sélectionneurs qui votent ça confirme encore. A noter que l'on ne connais pas le vote d'une certaine noisette d'or ...

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
37161213281315
2
Paris Saint Germain
36161132351421
3
O. Marseille
32161024361521
4
LOSC Lille
32161024332013
5
O. Lyonnais
271683522166
6
Rennes
271676327243
7
Strasbourg
231672725205
8
Toulouse
231665524195
9
Monaco
23167272627-1
10
Angers SCO
22166461718-1
11
Brest
19165472127-6
12
Lorient
18164661928-9
13
Nice
17165291929-10
14
Paris
16164482129-8
15
Le Havre
15163671322-9
16
Auxerre
121633101425-11
17
Nantes
11162591428-14
18
Metz
111632111737-20

