OL : « Disasi et Endrick à Lyon », Pierre Ménès confirme

A l'approche de l'ouverture du mercato hivernal 2026, l'Olympique Lyonnais prépare l'arrivée d'Endrick et fait partie des prétendants au recrutement d'Axel Disasi. Deux joueurs hors de forme, mais pas de quoi inquiéter Pierre Ménès.

L'Olympique Lyonnais réalise une première moitié intéressante pour un club qui devait être rétrogradé administrativement en Ligue 2 en fin de saison dernière. Malgré un mercato estival à bas coût et des ventes de joueurs plus qu'importantes, le club rhodanien, sous l'impulsion d'un Paulo Fonseca inspiré, a su se réinventer. Presque arrivés à la mi-saison, les Gones pointent à la première place du classement en Ligue Europa avec 15 points sur 18, et sont 5ᵉˢ de Ligue 1 avec un retard rattrapable sur le wagon de tête.

Endrick et Disasi, l'OL n'a pas le choix

En attendant, la direction sportive compte bien agir pour que le club continue son si bon chemin en allant chercher du sang neuf. L'arrivée d'Endrick n'attend plus grand-chose pour être officialisée, tandis que l' OL cherche à recruter Axel Disasi. Deux joueurs qui ne jouent pas avec leur club respectif (Real Madrid et Chelsea) mais qui ne demandent qu'une chose : avoir du temps de jeu lors de cette saison de Coupe du monde. Leur état physique n'a en tout cas pas de quoi inquiéter, selon Pierre Ménès.

« Une crainte qu'Endrick et Axel Disasi soient hors de forme ? Oui. Évidemment. A chaque fois que tu prends un joueur, surtout au mercato d'hiver, tu n'as aucune garantie qu'il soit productif immédiatement. Mais Lyon n'a pas le choix. Lyon n'a pas les moyens de se positionner sur un joueur qui joue régulièrement avec son club précédent. De toute façon, ou tu obtiens des prêts de joueurs qui ne jouent pas, soit tu fais rien. Oui, il y a un risque, mais un risque à tenter », a déclaré l'ancien consultant du Canal Football Club sur sa chaine Youtube.