ICONSPORT_275056_0038
Endrick

OL : « Disasi et Endrick à Lyon », Pierre Ménès confirme

OL16 déc. , 19:50
parQuentin Mallet
2
A l'approche de l'ouverture du mercato hivernal 2026, l'Olympique Lyonnais prépare l'arrivée d'Endrick et fait partie des prétendants au recrutement d'Axel Disasi. Deux joueurs hors de forme, mais pas de quoi inquiéter Pierre Ménès.
L'Olympique Lyonnais réalise une première moitié intéressante pour un club qui devait être rétrogradé administrativement en Ligue 2 en fin de saison dernière. Malgré un mercato estival à bas coût et des ventes de joueurs plus qu'importantes, le club rhodanien, sous l'impulsion d'un Paulo Fonseca inspiré, a su se réinventer. Presque arrivés à la mi-saison, les Gones pointent à la première place du classement en Ligue Europa avec 15 points sur 18, et sont 5ᵉˢ de Ligue 1 avec un retard rattrapable sur le wagon de tête.

Endrick et Disasi, l'OL n'a pas le choix

En attendant, la direction sportive compte bien agir pour que le club continue son si bon chemin en allant chercher du sang neuf. L'arrivée d'Endrick n'attend plus grand-chose pour être officialisée, tandis que l'OL cherche à recruter Axel Disasi. Deux joueurs qui ne jouent pas avec leur club respectif (Real Madrid et Chelsea) mais qui ne demandent qu'une chose : avoir du temps de jeu lors de cette saison de Coupe du monde. Leur état physique n'a en tout cas pas de quoi inquiéter, selon Pierre Ménès.
« Une crainte qu'Endrick et Axel Disasi soient hors de forme ? Oui. Évidemment. A chaque fois que tu prends un joueur, surtout au mercato d'hiver, tu n'as aucune garantie qu'il soit productif immédiatement. Mais Lyon n'a pas le choix. Lyon n'a pas les moyens de se positionner sur un joueur qui joue régulièrement avec son club précédent. De toute façon, ou tu obtiens des prêts de joueurs qui ne jouent pas, soit tu fais rien. Oui, il y a un risque, mais un risque à tenter », a déclaré l'ancien consultant du Canal Football Club sur sa chaine Youtube.

2
Derniers commentaires

Ousmane Dembélé élu The Best de l'année 2025

Dans ce cas il merite encore plus, il a fait en 4mois ce que ses concurrents on fait en une saison et lui les trophees il les a remportés ...

OL : Malick Fofana peut partir, Lyon a trouvé mieux

Il étais pas vraiment blessé c'est juste qu'il était pas prêt physiquement, alors que fofana c'est quand même une blessure sérieuse qu il a eu , il faut pas comparer une blessure minime et une blessure sérieuse, a vrai dire paixao ca ressembler plus une blessure diplomatique

Pierre Ménès prie pour le PSG et tacle l'OM

Quel tocard ce gugus.. On ne l'a pas jouée parce qu'on était en D2, mais parce que la pieuvre Berlusconi avait tout fait pour nous empêcher de la jouer. Et il avait réussi.

Ousmane Dembélé élu The Best de l'année 2025

Quelle mascarade, comment 4 bons mois, aidé par un super collectif peuvent te faire gagner ce trophée ? Quel crédit on peut encore donner à ces trophées individuels ?

Le PSG va faire appel après sa condamnation dans l'affaire Mbappé

Ah dans tes rêves, un peu comme celui de voir Lyon sur le toit de l'Europe, ce qui aurait pu arriver il y a 20 ans... Mais comme pour tes espoirs sur Nasser, le rêve est fini

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
37161213281315
2
Paris Saint Germain
36161132351421
3
O. Marseille
32161024361521
4
LOSC Lille
32161024332013
5
O. Lyonnais
271683522166
6
Rennes
271676327243
7
Strasbourg
231672725205
8
Toulouse
231665524195
9
Monaco
23167272627-1
10
Angers SCO
22166461718-1
11
Brest
19165472127-6
12
Lorient
18164661928-9
13
Nice
17165291929-10
14
Paris
16164482129-8
15
Le Havre
15163671322-9
16
Auxerre
121633101425-11
17
Nantes
11162591428-14
18
Metz
111632111737-20

