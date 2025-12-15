ICONSPORT_224183_0120 (1)
OL : John Textor s'incline et laisse Lyon à Michele Kang

OL15 déc.
Claude Dautel
De retour en France pour un petit tour médiatique, John Textor ne peut pas nier la réalité. C'est désormais Michele Kang qui décide de tout à l'OL et il avoue que la femme d'affaires américaine fait bien les choses.
Après avoir dépensé une fortune, qu'il n'avait pas, pour racheter l'Olympique Lyonnais à Jean-Michel Aulas, John Textor doit dorénavant assumer la réalité. Et cette réalité n'est pas glorieuse puisqu'il a laissé les finances exsangues avant de laisser Michele Kang s'arranger de tout cela. Même s'il nie avoir dirigé l'OL n'importe comment, l'Américain reconnait qu'à présent il ne dirige plus rien du côté de l'OL, contrairement à Botafogo.

Michele Kang reçoit la bénédiction de John Textor

Sur RMC, et réponse à Jérôme Rothen, John Textor a expliqué qu'il avait encore son mot à dire en tant qu'actionnaire, il n'avait finalement plus aucun pouvoir à l'Olympique Lyonnais. « Michele est président de l'OL, elle rend des comptes au conseil d'administration de l'OL. Et le conseil d'administration rend des comptes à l'actionnaire. Je n'ai pas à m'impliquer au quotidien, mais si une décision doit être prise et dépasse ce cadre, c'est là que l'actionnaire intervient. Non, je ne suis pas le boss. Je ne prends absolument aucune décision en ce moment, à part, par exemple, décider d’allumer ou non la télévision », a lancé l'ancien homme fort de l'OL. John Textor a même malicieusement dit tout le bien qu'il pensait de l'actuelle dirigeante lyonnaise, à qui il a fait un cadeau empoisonné.

« Michele est une actionnaire minoritaire mais importante au sein d’Eagle. C’est elle qui dirige Lyon. Elle va beaucoup mieux gérer les relations ici, elle le fait déjà mieux que moi. Elle y consacre du temps, elle construit ces relations. Elle faisait déjà ce travail pour la section féminine. Elle était souvent à Paris, souvent à Lyon. Elle avait cette envie de s’investir dans ce domaine, elle est meilleure que moi là-dessus », a reconnu un John Textor qui ne manque pas d'air. Assurément, sans Michele Kang, l'Olympique Lyonnais serait au mieux en Ligue 1 et au pire en faillite. 
