Madrid : Pedrerol annonce le départ de Xabi Alonso

Ce dimanche soir en Liga, le Real Madrid s’est imposé de justesse face à Alavés. Xabi Alonso pourrait néanmoins toujours quitter le navire merengue.

Le Real Madrid s’en est sorti de peu ce dimanche soir sur la pelouse d’Alavés. Les joueurs de Xabi Alonso ont remporté la rencontre sur le score de 2 buts à 1. Mais une nouvelle fois, la prestation collective de l’équipe madrilène a laissé à désirer. D’ailleurs, de nombreuses rumeurs circulent autour de la situation de l’ancien entraîneur du Bayer Leverkusen. Pour certains, les jours de Xabi Alonso au Real Madrid seraient désormais comptés et un remplacement pourrait prochainement intervenir. Josep Pedrerol ne dira certainement pas le contraire.

Xabi Alonso condamné ?

Lors d'une apparition sur le plateau de El Chiringuito, le présentateur vedette a en effet donné ses informations dans le dossier Alonso. Et ça a le mérite d'être clair : « Il y a un successeur désigné. Le Real Madrid en a un. Le Real Madrid vient de gagner, et bien sûr, il faut analyser comment les choses vont évoluer dans les prochains jours. Il va se passer quelque chose, mais il y a un successeur. Évidemment. Le Real Madrid a déjà quelqu'un en place ; ce n'est pas Zidane ; cet homme est au club, et le club le connaît.

L'équipe est malade, elle atteint ses limites, et cela inquiète le Real Madrid. La seule question est : quand une décision sera prise, ou si Alonso parviendra à redresser la situation ? (...) Car s'il continue à jouer comme ça, Xabi Alonso ne restera pas. (...) Les méthodes de Xabi Alonso ne satisfont personne, et dans certains cas, il n'y a aucune alchimie entre lui et certains joueurs ».

Xabi Alonso aura encore quelques sorties devant lui avant la fin de l'année 2025. Il y aura notamment un match en Coupe du Roi face à Talavera Club de Fútbol et un match de Liga contre le FC Séville. Plus le droit à l'erreur pour l'entraîneur espagnol s'il veut espérer un miracle dans la capitale.