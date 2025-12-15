ICONSPORT_279373_0015
Xabi Alonso - l'entraîneur du Real Madrid

Madrid : Pedrerol annonce le départ de Xabi Alonso

Liga15 déc. , 20:40
parHadrien Rivayrand
0
Ce dimanche soir en Liga, le Real Madrid s’est imposé de justesse face à Alavés. Xabi Alonso pourrait néanmoins toujours quitter le navire merengue.
Le Real Madrid s’en est sorti de peu ce dimanche soir sur la pelouse d’Alavés. Les joueurs de Xabi Alonso ont remporté la rencontre sur le score de 2 buts à 1. Mais une nouvelle fois, la prestation collective de l’équipe madrilène a laissé à désirer. D’ailleurs, de nombreuses rumeurs circulent autour de la situation de l’ancien entraîneur du Bayer Leverkusen. Pour certains, les jours de Xabi Alonso au Real Madrid seraient désormais comptés et un remplacement pourrait prochainement intervenir. Josep Pedrerol ne dira certainement pas le contraire.

Xabi Alonso condamné ? 

Lors d'une apparition sur le plateau de El Chiringuito, le présentateur vedette a en effet donné ses informations dans le dossier Alonso. Et ça a le mérite d'être clair : « Il y a un successeur désigné. Le Real Madrid en a un. Le Real Madrid vient de gagner, et bien sûr, il faut analyser comment les choses vont évoluer dans les prochains jours. Il va se passer quelque chose, mais il y a un successeur. Évidemment. Le Real Madrid a déjà quelqu'un en place ; ce n'est pas Zidane ; cet homme est au club, et le club le connaît. 
L'équipe est malade, elle atteint ses limites, et cela inquiète le Real Madrid. La seule question est : quand une décision sera prise, ou si Alonso parviendra à redresser la situation ? (...) Car s'il continue à jouer comme ça, Xabi Alonso ne restera pas. (...) Les méthodes de Xabi Alonso ne satisfont personne, et dans certains cas, il n'y a aucune alchimie entre lui et certains joueurs ».

Xabi Alonso aura encore quelques sorties devant lui avant la fin de l'année 2025. Il y aura notamment un match en Coupe du Roi face à Talavera Club de Fútbol et un match de Liga contre le FC Séville. Plus le droit à l'erreur pour l'entraîneur espagnol s'il veut espérer un miracle dans la capitale. 
0
Derniers commentaires

OM-Monaco : La direction de l'arbitrage ne se mouille pas

Le nombre de fois où l'OM, Lyon, etc.. Se sont fait enfler Face à des erreurs contre eux est incalculable, donc, hj ou pas hj, la règle est appliquée, d'après l'arbitrage anglophone, un joueur qui ne fait pas action de jeu ne peut pas être considéré hj, s'il ne bouge pas et ne gêne pas un joueur adverse. Ce qui n'était pas le cas en l'espèce.

OL : Malick Fofana peut partir, Lyon a trouvé mieux

Toujours dans 10 ans !

OL : Malick Fofana peut partir, Lyon a trouvé mieux

ils n'ont ni le meme age ni la meme experience attend de voir dans 10 ans et tu pourras comparer la carriere des deux faut quand meme avoir un serieux déficit pour te sortir une comparaison aussi stupide ..

OM : Pierre Ménès l'affirme aussi « Monaco s’est fait voler »

Dans tous cas, dès que c'est l'OM, les plus grands spécialistes au monde sont OK pour dénigrer, oublié la main de Monaco, le carton rouge de Monaco, etc... Mais lorsque l'OM se fait enfler Face au Réal, au Benfica, aux Italiens, à Lens, au PSG, etc.. Etc.. Pas de commentaires, comme lorsque Lyon se fait enfler, là non plus, c'est silence radio. Mais le gros vicieux pro PSG et l'autre résidus libé pro psg pas de problèmes. 😂

OL : Malick Fofana peut partir, Lyon a trouvé mieux

Pour trouver mieux que fofana c'est pas difficile, même thauvin est meilleur

