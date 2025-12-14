ICONSPORT_272201_0244
L’OL dans le Top 5, Niakhaté sort le champagne

Installé dans le Top 5 de la Ligue 1 pour la trêve hivernale, l’Olympique Lyonnais est clairement dans ses temps de passage pour viser l’Europe via une bonne place finale en championnat.
L’été dernier, quand le club rhodanien était aux portes d’une relégation administrative en L2 à cause des problèmes financiers causés par John Textor, les supporters lyonnais auraient signé des deux mains si on leur avait dit que l’OL serait dans le Top 5 du championnat à la mi-saison. Malgré un calendrier surchargé, avec des matchs tous les trois jours à disputer entre la L1 et la Coupe d’Europe, et malgré un effectif très maigre, notamment d’un point de vue offensif, la bande à Paulo Fonseca a quand même réussi à enchaîner les bons résultats.
Si en tout début de saison, Lyon se situait dans le groupe de tête, il a un peu sombré entre octobre et novembre, sans perdre le cap pour autant. Si bien qu’à la trêve hivernale, et après une victoire dans la douleur contre Le Havre ce dimanche (1-0), les Gones sont cinquièmes du championnat, à quelques points du podium, tout en étant leaders de l’Europa League. De vraies satisfactions pour Moussa Niakhaté.

« Peu de gens auraient parié sur nous »

« C’est une belle victoire contre Le Havre, une équipe compliquée à jouer. Un 1-0, ce n’est peut-être pas le score le plus spectaculaire, mais pour nous, ça fait du bien. On est satisfaits. On est cinquièmes et très contents d’être là. Peu de gens auraient parié sur nous. On a fait un très bon début de saison, avec beaucoup de clean-sheets. 2025 est une année d’apprentissage, et l’objectif en 2026 sera de s’améliorer encore dans ce qu’on fait bien. Tout est sain dans ce club. Les jeunes se développent et on est là pour les accompagner. L’effectif n’est pas très large, on joue tous les trois jours, mais on a tout donné sur le terrain. On avait à cœur d’offrir cette victoire aux supporters », a lancé, sur le site de son club, Niakhaté, qui espère que son équipe continuera sur sa bonne dynamique en Coupe de France la semaine prochaine, pendant que lui préparera la CAN avec le Sénégal.
0
Loading