Le PSG a-t-il effacé Safonov de sa photo officielle au Qatar ?

PSG15 déc. , 18:30
parClaude Dautel
Dès son arrivée au Qatar pour jouer la finale de la Coupe Intercontinentale, le PSG a fait une photo devant l'avion qui a transporté la délégation parisienne. Sauf qu'étrangement, Matvei Safonov n'est pas visible sur la photo alors qu'une vidéo le montre en train de poser avec ses coéquipiers. Mais on a désormais la réponse officielle.
Les footballeurs russes ne seraient-ils pas les bienvenus dans la communication externe du Paris Saint-Germain et du Qatar ? Difficile de le dire. Mais ce qui est certain, c'est l'absence du gardien de but russe sur la photo officielle transmise par le PSG dans le cadre de son partenariat avec Qatar Airways. Si certains s'amusent en disant que c'est peut-être Matvei Safonov qui fait la photo, on sait que ce n'est pas le cas. Car dans une vidéo faite au même moment et également mise en ligne par les champions d'Europe, on voit Safonov en train de s'installer derrière Khvicha Kvaratskhelia pour ce cliché.

Safonov où es-tu ?

PSG
La même photo extraite d'une vdéo avec Safonov
Si l'on agrandit la photo, on devine les jambes du gardien de but russe, lequel est d'ailleurs en short, mais c'est tout. Pourtant, Matvei Safonov mesure dix bons centimètres de plus que Khvicha Kvaratskhelia. Et l'attaquant international géorgien ne peut pas entièrement masquer son coéquipier. On le constate d'ailleurs sur la fameuse vidéo (photo ci-dessus), où on voit bien que Safono est au moins aussi grand que Lucas Chevalier. Alors, soit le Paris Saint-Germain a mis un petit coup de Photoshop pour des raisons diplomatiques. Soit le gardien de but russe a légèrement baissé la tête au moment précis de la photo et personne ne s'en est rendu compte.
Et bien devinez quoi, Matvei Safonov a confié sur Telegram que c'était effectivement lui qui s'était caché volontairement derrière son coéquipier. « Vous pouvez penser que je ne suis pas là, mais je suis bien là. Je me suis toujours senti mal à l’aise quand j’essayais de me glisser sur des photos de groupe. À mon avis, si quelqu’un vous cache sur une photo, détendez-vous et ne gâchez pas la photo. Beaucoup de gens ont dit que Photoshop avait été utilisé, mais non, c’est moi qui me cache ici », a précisé le gardien de but russe.
