OL : Textor assume son bilan et provoque les fans

John Textor n’est plus une figure centrale de l’OL depuis plusieurs mois. L’ancien président des Gones se montre néanmoins très fier de son bilan dans le Rhône.

RMC. L’Olympique Lyonnais avance avec des moyens limités depuis le début de la saison. Le club rhodanien a évité de justesse une relégation en Ligue 2, voire pire, l’été dernier. Désireux de repartir de l’avant, les Gones le font désormais sans John Textor. Le businessman américain a été invité à prendre ses distances avec la gestion du club, laissant la place à Michele Kang, dont l’arrivée satisfait une grande partie de l’environnement lyonnais. Malgré les critiques à son encontre, John Textor campe sur ses positions et assure que son bilan à la tête de l’ OL est positif, comme il l’a affirmé ces dernières heures sur

Textor livre sa vérité

Pour Rothen s'enflamme, John Textor a en effet balancé sans sourciller : « Il faut être honnête, travailler et aider. Le fait est que nous n'avons fait qu'aider. Mais ce n'était pas assez bien. Nous avons réussi à ramener des capitaux pour rembourser des dettes. Nous avons aussi amené des talents et réduit les dépenses. (...) Nous avons perdu énormément d'argent sur les droits tv. (...) J'ai ramené l'équipe en Ligue Europa. Depuis ma venue, j'ai augmenté les revenus chaque année. Il faut demander à la DNCG comment nous pouvons avoir le feu vert le 20 mai et être relégués le 24 juin.

Les supporters ne savent pas ça. Les fans peuvent m'en vouloir de ne pas avoir été bon mais il faut regarder ce qu'il s'est passé entre le 20 mai et le 24 juin ».