Nantes : Valbuena confirme

Relégable après sa défaite à Angers, le FC Nantes est en quête de renforts pour réussir à sauver sa place en Ligue 1. Le nom de Rémy Cabella circule depuis quelques heures, et Mathieu Valbuena confirme que la venue de ce dernier serait une bonne pioche.

Waldemar et Franck Kita le savent, pour espérer sauver la place de leur club dans l'élite, ils doivent impérativement faire signer des joueurs. Le FC Nantes n'ayant pas les moyens de s'offrir des joueurs à un prix colossal, les Canaris doivent donc trouver des joueurs d'expérience et ayant un esprit revanchard. C'est dans ce cadre que l'on a appris ce lundi que la signature de Rémy Cabella est dans les tuyaux. Le joueur de 36 ans pourrait être prêté à Nantes par l'Olympiakos, où le milieu offensif a encore un an et demi de contrat. Entraîneur de l'équipe B du club grec, Mathieu Valbuena a pris connaissance de cet intérêt de Nantes pour Cabella. Et il estime que c'est une excellente pioche.

Nantes peut faire une belle affaire

Connaissant particulièrement bien l'ancien joueur de l'OM et du LOSC, Mathieu Valbuena voit en ce dernier un vrai renfort pour une formation engagée dans une lutte au maintien en Ligue 1. « Nantes vit une première partie de Championnat compliquée, Rémy pourrait apporter une vraie plus-value en termes d'expérience, de qualité technique. Lui, ce qu'il veut, c'est juste jouer, prendre du plaisir, et ce sera un vrai challenge de pouvoir maintenir Nantes », explique Valbuena, qui reconnaît cependant que Rémy Cabella a perdu sa place de titulaire à l'Olympiakos.

Néanmoins, à ce stade de la saison, et compte tenu des moyens du FC Nantes, un accord pourrait être facilement trouvé entre le club d'Athènes, Nantes et Cabella. Ce dernier pourrait s'offrir un dernier et quel challenge ! Car sauver un club aussi historique que Nantes n'est pas une mince affaire.