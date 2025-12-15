ICONSPORT_267989_0004
Mathieu Valbuena

Nantes : Valbuena confirme

FC Nantes15 déc. , 21:00
parClaude Dautel
Relégable après sa défaite à Angers, le FC Nantes est en quête de renforts pour réussir à sauver sa place en Ligue 1. Le nom de Rémy Cabella circule depuis quelques heures, et Mathieu Valbuena confirme que la venue de ce dernier serait une bonne pioche.
Waldemar et Franck Kita le savent, pour espérer sauver la place de leur club dans l'élite, ils doivent impérativement faire signer des joueurs. Le FC Nantes n'ayant pas les moyens de s'offrir des joueurs à un prix colossal, les Canaris doivent donc trouver des joueurs d'expérience et ayant un esprit revanchard. C'est dans ce cadre que l'on a appris ce lundi que la signature de Rémy Cabella est dans les tuyaux. Le joueur de 36 ans pourrait être prêté à Nantes par l'Olympiakos, où le milieu offensif a encore un an et demi de contrat. Entraîneur de l'équipe B du club grec, Mathieu Valbuena a pris connaissance de cet intérêt de Nantes pour Cabella. Et il estime que c'est une excellente pioche.

Nantes peut faire une belle affaire

Connaissant particulièrement bien l'ancien joueur de l'OM et du LOSC, Mathieu Valbuena voit en ce dernier un vrai renfort pour une formation engagée dans une lutte au maintien en Ligue 1. « Nantes vit une première partie de Championnat compliquée, Rémy pourrait apporter une vraie plus-value en termes d'expérience, de qualité technique. Lui, ce qu'il veut, c'est juste jouer, prendre du plaisir, et ce sera un vrai challenge de pouvoir maintenir Nantes », explique Valbuena, qui reconnaît cependant que Rémy Cabella a perdu sa place de titulaire à l'Olympiakos.
Néanmoins, à ce stade de la saison, et compte tenu des moyens du FC Nantes, un accord pourrait être facilement trouvé entre le club d'Athènes, Nantes et Cabella. Ce dernier pourrait s'offrir un dernier et quel challenge ! Car sauver un club aussi historique que Nantes n'est pas une mince affaire.
Derniers commentaires

OM-Monaco : La direction de l'arbitrage ne se mouille pas

Le nombre de fois où l'OM, Lyon, etc.. Se sont fait enfler Face à des erreurs contre eux est incalculable, donc, hj ou pas hj, la règle est appliquée, d'après l'arbitrage anglophone, un joueur qui ne fait pas action de jeu ne peut pas être considéré hj, s'il ne bouge pas et ne gêne pas un joueur adverse. Ce qui n'était pas le cas en l'espèce.

OL : Malick Fofana peut partir, Lyon a trouvé mieux

Toujours dans 10 ans !

OL : Malick Fofana peut partir, Lyon a trouvé mieux

ils n'ont ni le meme age ni la meme experience attend de voir dans 10 ans et tu pourras comparer la carriere des deux faut quand meme avoir un serieux déficit pour te sortir une comparaison aussi stupide ..

OM : Pierre Ménès l'affirme aussi « Monaco s’est fait voler »

Dans tous cas, dès que c'est l'OM, les plus grands spécialistes au monde sont OK pour dénigrer, oublié la main de Monaco, le carton rouge de Monaco, etc... Mais lorsque l'OM se fait enfler Face au Réal, au Benfica, aux Italiens, à Lens, au PSG, etc.. Etc.. Pas de commentaires, comme lorsque Lyon se fait enfler, là non plus, c'est silence radio. Mais le gros vicieux pro PSG et l'autre résidus libé pro psg pas de problèmes. 😂

OL : Malick Fofana peut partir, Lyon a trouvé mieux

Pour trouver mieux que fofana c'est pas difficile, même thauvin est meilleur

