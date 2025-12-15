Nantes : Valbuena confirme

Le nombre de fois où l'OM, Lyon, etc.. Se sont fait enfler Face à des erreurs contre eux est incalculable, donc, hj ou pas hj, la règle est appliquée, d'après l'arbitrage anglophone, un joueur qui ne fait pas action de jeu ne peut pas être considéré hj, s'il ne bouge pas et ne gêne pas un joueur adverse. Ce qui n'était pas le cas en l'espèce.
Toujours dans 10 ans !
ils n'ont ni le meme age ni la meme experience attend de voir dans 10 ans et tu pourras comparer la carriere des deux faut quand meme avoir un serieux déficit pour te sortir une comparaison aussi stupide ..
Dans tous cas, dès que c'est l'OM, les plus grands spécialistes au monde sont OK pour dénigrer, oublié la main de Monaco, le carton rouge de Monaco, etc... Mais lorsque l'OM se fait enfler Face au Réal, au Benfica, aux Italiens, à Lens, au PSG, etc.. Etc.. Pas de commentaires, comme lorsque Lyon se fait enfler, là non plus, c'est silence radio. Mais le gros vicieux pro PSG et l'autre résidus libé pro psg pas de problèmes. 😂
Pour trouver mieux que fofana c'est pas difficile, même thauvin est meilleur
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|37
|16
|12
|1
|3
|28
|13
|15
|36
|16
|11
|3
|2
|35
|14
|21
|32
|16
|10
|2
|4
|36
|15
|21
|32
|16
|10
|2
|4
|33
|20
|13
|27
|16
|8
|3
|5
|22
|16
|6
|27
|16
|7
|6
|3
|27
|24
|3
|23
|16
|7
|2
|7
|25
|20
|5
|23
|16
|6
|5
|5
|24
|19
|5
|23
|16
|7
|2
|7
|26
|27
|-1
|22
|16
|6
|4
|6
|17
|18
|-1
|19
|16
|5
|4
|7
|21
|27
|-6
|18
|16
|4
|6
|6
|19
|28
|-9
|17
|16
|5
|2
|9
|19
|29
|-10
|16
|16
|4
|4
|8
|21
|29
|-8
|15
|16
|3
|6
|7
|13
|22
|-9
|12
|16
|3
|3
|10
|14
|25
|-11
|11
|16
|2
|5
|9
|14
|28
|-14
|11
|16
|3
|2
|11
|17
|37
|-20
🔴⚪💥 Rémy Cabella is 𝗥𝗲𝗱 & 𝗪𝗵𝗶𝘁𝗲! #Olympiacos #Welcome #Transfer #Cabella #WeKeepOnDreaming