François Letexier - Arbitre

OM-Monaco : La direction de l'arbitrage ne se mouille pas

OM15 déc. , 20:20
parClaude Dautel
24 heures après le match OM-Monaco, la direction nationale de l'arbitrage s'est penchée sur la décision de François Letexier de ne pas accorder le but de Camara. Le moins que l'on puisse dire, c'est que son avis est d'une neutralité qui en dit long.
François Letexier dormira tranquille, ses pairs n'ont pas été critiques avec lui suite à l'annulation du but monégasque contre l'Olympique de Marseille. Les avis sont nombreux sur le bien-fondé de cette décision de relever un hors-jeu contre Lamine Camara, mais les responsables de l'arbitrage sont divisés. Ayant vu et revu les images ayant abouti à cette décision, dont l'importance n'a échappé à personne, les patrons des arbitres français estiment que François Letexier n'a pas eu tort d'accorder ce but. Même s'il ajoute qu'il aurait été également compréhensible qu'il l'annule.

Les arbitres restent d'une prudence totale

Dans son rapport, la direction de l'arbitrage explique pourquoi l'arbitre d'OM-Monaco ne doit pas être critiqué suite à sa décision. « L’analyse de cette situation révèle d’une zone grise dans la mesure où plusieurs critères d’interprétation existent, n’aboutissant pas nécessairement à la même décision: but valable ou but refusé. Il n’est pas clairement erroné d’estimer que la position de Folarin Balogun a influencé la capacité du défenseur, Nayef Aguerd, à jouer le ballon, explique l’organisme en charge des arbitres. Et d’ajouter une phrase qui résume cette position. La décision d’annuler le but ne peut pas être considérée comme une erreur manifeste au sens du protocole de l’assistance vidéo, même si celle d’accorder le but aurait également pu être naturellement envisagée. »
Par conséquent, globalement, François Letexier a eu raison d'annuler le but monégasque, mais il aurait eu raison aussi de l'accorder. Et les supporters de l'AS Monaco ont, eux, raison de se plaindre, comme ceux de l'Olympique de Marseille de dire que l'arbitre ne s'est pas trompé. Attendons désormais l'avis de Pierre Ménès et de Grégory Schneider, qui pensent, eux, que l'AS Monaco a été volée.
