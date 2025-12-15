ICONSPORT_279926_0155

OL : Pierre Ménès hallucine devant Lyon

OL15 déc. , 13:20
parCorentin Facy
L’OL n’a pas de marge mais a tout de même réussi à prendre les trois points contre Le Havre dimanche après-midi (1-0) au terme d’un match que Pierre Ménès n’a pas trouvé formidable, bien au contraire.
Cinquième de Ligue 1 à l’issue de l’année civile 2025, l’Olympique Lyonnais a réussi une belle première partie de saison. Malgré un mercato terrible l’été dernier avec les départs de tous les meilleurs joueurs ou presque, l’équipe de Paulo Fonseca garde un niveau qui lui permet de jouer les premiers rôles. Un constat valable en Ligue 1 donc mais aussi en Europa League, où les Gones figurent à la première place du classement de la phase de ligue. Une satisfaction pour les supporters rhodaniens, qui saluent à juste titre le travail de Paulo Fonseca, lequel fait des miracles avec un effectif très restreint.
Pierre Ménès est lui aussi de cet avis. Dans sa vidéo publiée sur YouTube après le succès de l’OL contre Le Havre, l’ancien journaliste de Canal+ a applaudi Lyon pour ses excellents résultats, supérieurs aux moyens de son effectif. En revanche, le journaliste n’a pas manqué de critiquer la pauvreté de certains matchs comme celui face aux Normands. « Lyon s’est imposé 1-0 contre Le Havre sur une tête plongeante de Sulc bien servi par Moreira. Un match où j’ai été déçu par Le Havre qui a joué petits bras jusqu’à ce que Lyon finisse par trouver la faille » a d'abord lancé Pierre Ménès avant de poursuivre.

« C’était le prototype de l’équipe qui attend d’encaisser un but avant de se réveiller et je trouve ça dommage. C’est vrai qu’il y a eu ce penalty mal tiré par Soumaré à 0-0 qui prive Le Havre de trois points. Derrière le but de Sulc, Le Havre a joué un peu plus et s’est créé une belle occasion que Greif a repoussé. C’était un match très moyen et j’avoue que ce que fait Lyon tant en Europa League qu’en championnat me semble assez prodigieux au vu de l’étroitesse de l’effectif. Le match était loin d’être formidable » a analysé le journaliste, qui félicite l’OL pour ses excellents résultats mais qui se demande si cela va pouvoir tenir sur la durée d’une saison complète avec un effectif aussi restreint. C’est ce que se demandent tous les supporters lyonnais, qui attendent de voir à quoi ressemblera leur équipe à la fin du mercato hivernal avant de se prononcer sur 2026.
