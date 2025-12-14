ICONSPORT_271641_0177 (1)
OL : Textor débarque chez Rothen, RMC retire son annonce

John Textor a décidé de revenir en France et de régler ses comptes. Après le média Carré, c'est Jérôme Rothen qui va recevoir l'homme d'affaires américain. Les oreilles vont siffler du côté de Lyon.
L'ancien boss de l'Olympique Lyonnais s'est longtemps tenu loin de la capitale des Gaules, même s'il était venu assister à la remise du Ballon d'Or à Ousmane Dembélé en septembre dernier. Mais après avoir mis une charge contre L'Equipe la semaine passée, John Textor est arrivé en France et il a visiblement décidé de se défendre face aux nombreuses accusations dont il est la cible. Dans un premier temps, c'est le média Carré qui a annoncé la sortie d'une interview de Textor ce dimanche sur Youtube. Une annonce qui a provoqué la colère de nombreux supporters lyonnais, furieux de voir qu'on accordait la parole à celui qui avait plongé les comptes de l'OL dans le rouge vif. Mais, ce dimanche, on comprend désormais que John Textor débarque avec un plan de communication.

Textor chez Rothen, ça va s'enflamme

Via les réseaux sociaux, Jérôme Rothen annonce en effet que John Textor sera son invité lundi à 18h dans son tallk-show sur RMC. « John Textor sera de retour. Il nous dira tout sur l’évolution de l’OL, sur son passage et toutes les dernières décisions », indique l'ancien joueur de Monaco et du PSG, pour ne citer que ces deux clubs. Pas de quoi calmer les fans de l'Olympique Lyonnais, convaincus que John Textor va vouloir réécrire l'histoire alors que Michele Kang fait tout pour effacer les traces du passage désastreux financièrement du patron de Botafogo.
Cependant, quelques minutes après que cette vidéo soit mise en ligne sur X, une séquence où l'on voit Jérôme Rothen et John Textor dans les studios de RMC, ce message a subitement été effacé des réseaux sociaux. Une décision qui doit plus tenir du timing autour de l'annonce de cet événement que d'une remise en cause de cette interview de John Textor par Jérôme Rothen. Car visiblement, cet entretien a déjà été enregistré et ne sera pas effectué en direct lundi. 
