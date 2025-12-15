OL : Malick Fofana peut partir, Lyon a trouvé mieux

Décisif contre Go Ahead Eagles (2-1) et Le Havre (1-0) la semaine dernière, Afonso Moreira prend une nouvelle dimension à l’Olympique Lyonnais. L’entraîneur Paulo Fonseca n’hésite pas à le comparer à Malick Fofana dont le retour de blessure semble beaucoup moins urgent.

Parmi les bonnes pioches de l’Olympique Lyonnais , il faudra désormais ajouter le nom d’Afonso Moreira (20 ans). L’ailier recruté pour seulement 2 millions d’euros prend une ampleur inattendue au sein de l’effectif. Son énergie et sa percussion en font un atout redoutable sur le couloir gauche. Ce même côté précédemment animé par Malick Fofana avec moins d’efficacité.

Cette saison, avec 884 minutes toutes compétitions confondues, le Belge possède encore un temps de jeu supérieur à celui d’Afonso Moreira (735 minutes). Mais le Portugais a davantage alimenté ses statistiques avec 4 buts et autant de passes décisives, contre deux réalisations et une offrande pour l’ancien joueur de La Gantoise. Autre avantage pour la recrue estivale, son total de 16 passes clés, alors que Malick Fofana n’en a réussi que 13 avant sa blessure à la cheville. Même s’il reste supérieur au niveau des dribbles réussis (13 contre 7), le Diable Rouge paraît moins indispensable dans les plans d’un Paulo Fonseca séduit par son jeune compatriote.

« Je connais bien le Portugal mais lui, je ne le connaissais pas, a avoué le coach des Gones. C'était un jeune joueur qui n'a jamais évolué à ce niveau. Il avait peut-être disputé un seul match avec l'équipe A du Sporting. C'était pour le futur de l'OL. La vérité, c'est qu'en l'absence de Malick, on a eu besoin de le faire jouer. Et sa réponse sur le terrain a vraiment été très positive. Je pense qu'Afonso est aujourd'hui un joueur important pour nous. Il peut rivaliser avec Malick Fofana. Quand on a commencé, Malick était à un autre niveau. Afonso s'est élevé à ce stade. Je suis satisfait d'avoir ces deux joueurs à disposition. C'est bon pour l’équipe. » Dans ces conditions, un départ de Malick Fofana pour des raisons financières n'est peut-être plus à exclure.