OM : Aubameyang forfait avec le Gabon

Au lendemain du match OM-Monaco, la presse gabonaise annonce que Pierre-Emerick Aubameyang ratera le premier match de sa sélection lors de la CAN 2025. L'attaquant marseillais est blessé.

Pour l'équipe du Gabon, c'est évidemment une mauvaise nouvelle. Le 24 décembre prochain, Pierre-Emerick Aubameyang ne jouera pas la rencontre face au Cameroun pour l'entrée en lice des Panthères dans la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Sans en dire plus sur la nature de la blessure de l'attaquant de l'Olympique de Marseille, les médias expliquent que Pierre-Emerick Aubameyang est arrivé avec un souci physique au regroupement. Le joueur de 36 ans, remplacé par Bakola à la 86ᵉ minute lors du match OM-Monaco, devrait toutefois être disponible pour le deuxième match du Gabon programmé contre le Mozambique le 28 décembre.