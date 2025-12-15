OM : Pierre Ménès l'affirme aussi « Monaco s’est fait voler »

Comme Grégory Schneider, Pierre Ménès estime que le but refusé dimanche soir à Monaco contre l'OM est une grossière erreur de François Letexier. Le débat fait toujours rage sur cette décision qui a changé la donne dans un choc important de la Ligue 1. Le journaliste de Libération a pris la foudre
en clamant sur X que l'équipe monégasque avait été spoliée d'un but suite à la décision de l'arbitre de ne pas accorder la réalisation signée Lamine Camara, suite à un hors-jeu détecté par la VAR. Tandis que le club monégasque a mis en ligne ce lundi le fameux but refusé, sans aucun commentaire, Pierre Ménès est venu faire entendre sa voix dans ce sujet forcément très sensible puisqu'il concerne l'Olympique de Marseille. L'ancien consultant du Canal Football Club le sait, tout ce qui touche à l'OM peut vite tourner au chaos sur les réseaux sociaux, mais il a assumé sa position.
Sur sa chaine Youtube
, Pierre Ménès estime lui aussi que l'AS Monaco a été privée d'un but parfaitement valable et très important puisque l'OM et l'ASM étaient à 0-0 à cet instant de la rencontre. « Je n’ai pas le souvenir que l’OM se soit beaucoup fait enfler en matière d’arbitrage cette saison. L'année dernière, effectivement, c’était plus discutable. Je suis désolé, mais je ne tiens pas une brocante. A chaque fois qu’il y a une faute d’arbitrage, je ne fais pas un historique de toutes les fautes en faveur ou en défaveur d’un club, et les fautes censées compenser d'autres erreurs. Je commente un match à l’instant T et d’abord Monaco méritait largement de gagner ce match. Je pense qu’ils se sont fait voler sur le but refusé de Camara. Maintenant l’OM a gagné avec un beau but de Greenwood et tant mieux pour eux, car sinon ils auraient été décrochés par le PSG et Lens
», a fait remarquer l'ancien consultant de Canal+.
Entre Monaco-PSG et OM-Monaco, les arbitres ont eu la vedette
Pour l'instant, la direction nationale de l'arbitrage n'a pas encore communiqué sur ce fameux but refusé à l'AS Monaco contre Marseille. Mais, on imagine que du côté des officiels, on aurait aimé que cette rencontre décisive se termine sans polémique. Car deux semaines après l'erreur XXL de Clément Turpin lors de Monaco-PSG
, c'est encore un des meilleurs arbitres français qui est pris dans cette histoire.