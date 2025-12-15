ICONSPORT_279966_0257
François Letexier - Arbitre OM-Monaco

OM : Pierre Ménès l'affirme aussi « Monaco s’est fait voler »

OM15 déc. , 20:00
parClaude Dautel
0
Comme Grégory Schneider, Pierre Ménès estime que le but refusé dimanche soir à Monaco contre l'OM est une grossière erreur de François Letexier. Le débat fait toujours rage sur cette décision qui a changé la donne dans un choc important de la Ligue 1.
Le journaliste de Libération a pris la foudre en clamant sur X que l'équipe monégasque avait été spoliée d'un but suite à la décision de l'arbitre de ne pas accorder la réalisation signée Lamine Camara, suite à un hors-jeu détecté par la VAR. Tandis que le club monégasque a mis en ligne ce lundi le fameux but refusé, sans aucun commentaire, Pierre Ménès est venu faire entendre sa voix dans ce sujet forcément très sensible puisqu'il concerne l'Olympique de Marseille. L'ancien consultant du Canal Football Club le sait, tout ce qui touche à l'OM peut vite tourner au chaos sur les réseaux sociaux, mais il a assumé sa position.
Sur sa chaine Youtube, Pierre Ménès estime lui aussi que l'AS Monaco a été privée d'un but parfaitement valable et très important puisque l'OM et l'ASM étaient à 0-0 à cet instant de la rencontre. « Je n’ai pas le souvenir que l’OM se soit beaucoup fait enfler en matière d’arbitrage cette saison. L'année dernière, effectivement, c’était plus discutable. Je suis désolé, mais je ne tiens pas une brocante. A chaque fois qu’il y a une faute d’arbitrage, je ne fais pas un historique de toutes les fautes en faveur ou en défaveur d’un club, et les fautes censées compenser d'autres erreurs. Je commente un match à l’instant T et d’abord Monaco méritait largement de gagner ce match. Je pense qu’ils se sont fait voler sur le but refusé de Camara. Maintenant l’OM a gagné avec un beau but de Greenwood et tant mieux pour eux, car sinon ils auraient été décrochés par le PSG et Lens », a fait remarquer l'ancien consultant de Canal+.

Entre Monaco-PSG et OM-Monaco, les arbitres ont eu la vedette

Pour l'instant, la direction nationale de l'arbitrage n'a pas encore communiqué sur ce fameux but refusé à l'AS Monaco contre Marseille. Mais, on imagine que du côté des officiels, on aurait aimé que cette rencontre décisive se termine sans polémique. Car deux semaines après l'erreur XXL de Clément Turpin lors de Monaco-PSG, c'est encore un des meilleurs arbitres français qui est pris dans cette histoire.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_277372_0214
OM

OM-Monaco : La direction de l'arbitrage ne se mouille pas

asse l entraineur des verts a apprecie frustrer l ol iconsport 268462 0086 398519
ASSE

ASSE : Romain Molina panique

ICONSPORT_279541_0036
OM

OM : Aubameyang forfait avec le Gabon

Fil Info

15 déc. , 20:20
OM-Monaco : La direction de l'arbitrage ne se mouille pas
15 déc. , 19:30
ASSE : Romain Molina panique
15 déc. , 19:10
OM : Aubameyang forfait avec le Gabon
15 déc. , 19:00
OL : Thiago Silva à Lyon, le coup de génie ?
15 déc. , 18:30
Le PSG a-t-il effacé Safonov de sa photo officielle au Qatar ?
15 déc. , 18:00
OL : John Textor s'incline et laisse Lyon à Michele Kang
15 déc. , 17:33
Coupe Arabe : Le Maroc qualifié pour la finale
15 déc. , 17:30
L’OM c’est n’importe quoi, Domenech massacre De Zerbi

Derniers commentaires

Barcola refuse de prolonger, le PSG s'inquiète

Le PSG a largement le temps pour se mettre d'accord avec Barcola. il faut bien noircir du texte même quand on n'a rien comme info

OL : Pierre Ménès hallucine devant Lyon

ah ouais. parce que le PSG a fait combien de bons matchs cette saison en L1?

Barcola refuse de prolonger, le PSG s'inquiète

Tu vis en Allemagne? Non alors ferme là tu racontes des conneries en permanence pauvre abruti

L’OM c’est n’importe quoi, Domenech massacre De Zerbi

ouais et pour 2 penos inexista,ts au Real et 1 valable a 300% face a l Atalanta, bah la par contre non.

Le PSG prolonge avec le Qatar, et revoilà Verratti

Et ma c4 pourrie et trophée des mignons c est cadeau pour Marseille ou lyon😉😉

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
37161213281315
2
Paris Saint Germain
36161132351421
3
O. Marseille
32161024361521
4
LOSC Lille
32161024332013
5
O. Lyonnais
271683522166
6
Rennes
271676327243
7
Strasbourg
231672725205
8
Toulouse
231665524195
9
Monaco
23167272627-1
10
Angers SCO
22166461718-1
11
Brest
19165472127-6
12
Lorient
18164661928-9
13
Nice
17165291929-10
14
Paris
16164482129-8
15
Le Havre
15163671322-9
16
Auxerre
121633101425-11
17
Nantes
11162591428-14
18
Metz
111632111737-20

Loading