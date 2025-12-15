le psg regrette thiago silva negocie son retour thiago silva 46 395164

OL : Thiago Silva à Lyon, le coup de génie ?

OL15 déc. , 19:00
parHadrien Rivayrand
Thiago Silva pourrait faire son retour en Europe dans les prochaines semaines. Bien qu’il soit encore sous contrat avec Fluminense jusqu’en juin prochain, le Brésilien de 41 ans souhaite vivre une nouvelle aventure.
Ce dimanche, Fluminense a subi un coup dur avec son élimination en demi-finales de la Coupe du Brésil face à Vasco da Gama. Le club de Rio de Janeiro pourrait connaître de profonds changements dans les semaines à venir. Parmi les joueurs susceptibles de quitter le navire figure Thiago Silva. Malgré ses 41 ans, l’ancien joueur du PSG ne compte pas raccrocher les crampons, d’autant plus à l’approche de la Coupe du monde 2026, qui se disputera en Amérique du Nord. Selon certaines indiscrétions, le défenseur central envisagerait un retour en Europe, où plusieurs clubs seraient intéressés par son profil.

Thiago Silva bientôt à l'OL ? 

Alors que le Brésilien souhaite quitter Fluminense, des internautes proches de l’OL ont souligné ces dernières heures sur X que le défenseur central pourrait représenter une belle opportunité pour les Gones. En cause : le fait que Thiago Silva a récemment confié que Juninho avait souhaité le recruter à l’OL à la suite du Final 8 en 2020. Selon Fabrizio Romano, Thiago Silva est actuellement à la recherche active d’un nouveau club. Si les Gones ne disposent pas de moyens illimités, ils pourraient néanmoins garantir au Brésilien du temps de jeu au sein d’un groupe jeune, en quête de leaders. De plus, les Rhodaniens sont toujours en course en Ligue Europa, ce qui serait un challenge supplémentaire.

Reste désormais à savoir si la direction de l’OL tentera le coup, après avoir déjà bouclé l’arrivée en prêt d’Endrick en provenance du Real Madrid. Quoi qu’il en soit, les supporters et observateurs des Gones valideraient la venue de Thiago Silva, toujours performant et doté d’un état d’esprit irréprochable partout où il est passé. La Ligue 1 retrouverait en plus l’une de ses anciennes légendes. Cependant, au même moment, le nom du défenseur brésilien est également évoqué en Italie pour un retour légendaire à l'AC Milan.
