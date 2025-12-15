ASSE : Romain Molina panique

L’ASSE n’a pu faire mieux qu’un match nul (2-2) face à Bastia le week-end dernier en Ligue 2. Les Verts marquent le pas et la défense est notamment mise en cause.

L’ AS Saint-Étienne est un candidat assumé à la montée en Ligue 1 à l’issue de la saison. Pour y parvenir, les Verts devront toutefois se montrer plus réguliers. Actuellement deuxièmes de Ligue 2 avec 30 points au compteur, les Stéphanois restent sur des prestations en deçà des attentes. C’est notamment le cas de la réception de Bastia, le 13 décembre dernier, conclue par un match nul 2-2 largement évitable. La défense est plus que jamais sous le feu des critiques, elle qui est la troisième plus mauvaise défense de Ligue 2. Prévisible selon Romain Molina.

Une défense en chantier

« Ce problème existait déjà au moment du rachat et c'est notamment ce qui a précipité la relégation l'an dernier, mais il n'a toujours pas été résolu malgré les millions et millions dépensés. Je me demande quelle excuse aura cette fois la direction pour s'être à nouveau plantée (mais bon, le propriétaire ne dit rien de voir son argent partir et le club va encore dépenser au mercato d'hiver !) ». Ces dernières heures via son compte X, le journaliste a en effet fait un bref rappel de la situation à l'AS Saint-Etienne, pointant notamment du doigt que rien n'avait été fait l'été dernier pour vraiment renforcer le secteur défensif :

Il sera d’ailleurs intéressant de voir quelle stratégie sera employée cet hiver lors du mercato. Les Verts devront à la fois lutter pour conserver certains joueurs et se renforcer. Si l’ASSE joue les premiers rôles en Ligue 2, la concurrence reste rude et les choix effectués lors du prochain marché des transferts seront déterminants. Depuis le début de la saison, les Stéphanois ont encaissé 25 buts en 17 matchs, soit davantage que Bastia, actuel dernier du championnat (22 buts).