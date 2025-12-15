asse l entraineur des verts a apprecie frustrer l ol iconsport 268462 0086 398519

ASSE : Romain Molina panique

ASSE15 déc. , 19:30
parHadrien Rivayrand
L’ASSE n’a pu faire mieux qu’un match nul (2-2) face à Bastia le week-end dernier en Ligue 2. Les Verts marquent le pas et la défense est notamment mise en cause.
L’AS Saint-Étienne est un candidat assumé à la montée en Ligue 1 à l’issue de la saison. Pour y parvenir, les Verts devront toutefois se montrer plus réguliers. Actuellement deuxièmes de Ligue 2 avec 30 points au compteur, les Stéphanois restent sur des prestations en deçà des attentes. C’est notamment le cas de la réception de Bastia, le 13 décembre dernier, conclue par un match nul 2-2 largement évitable. La défense est plus que jamais sous le feu des critiques, elle qui est la troisième plus mauvaise défense de Ligue 2. Prévisible selon Romain Molina. 

Une défense en chantier 

Ces dernières heures via son compte X, le journaliste a en effet fait un bref rappel de la situation à l'AS Saint-Etienne, pointant notamment du doigt que rien n'avait été fait l'été dernier pour vraiment renforcer le secteur défensif : « Ce problème existait déjà au moment du rachat et c'est notamment ce qui a précipité la relégation l'an dernier, mais il n'a toujours pas été résolu malgré les millions et millions dépensés. Je me demande quelle excuse aura cette fois la direction pour s'être à nouveau plantée (mais bon, le propriétaire ne dit rien de voir son argent partir et le club va encore dépenser au mercato d'hiver !) »

Il sera d’ailleurs intéressant de voir quelle stratégie sera employée cet hiver lors du mercato. Les Verts devront à la fois lutter pour conserver certains joueurs et se renforcer. Si l’ASSE joue les premiers rôles en Ligue 2, la concurrence reste rude et les choix effectués lors du prochain marché des transferts seront déterminants. Depuis le début de la saison, les Stéphanois ont encaissé 25 buts en 17 matchs, soit davantage que Bastia, actuel dernier du championnat (22 buts).
Derniers commentaires

Barcola refuse de prolonger, le PSG s'inquiète

Le PSG a largement le temps pour se mettre d'accord avec Barcola. il faut bien noircir du texte même quand on n'a rien comme info

OL : Pierre Ménès hallucine devant Lyon

ah ouais. parce que le PSG a fait combien de bons matchs cette saison en L1?

Barcola refuse de prolonger, le PSG s'inquiète

Tu vis en Allemagne? Non alors ferme là tu racontes des conneries en permanence pauvre abruti

L’OM c’est n’importe quoi, Domenech massacre De Zerbi

ouais et pour 2 penos inexista,ts au Real et 1 valable a 300% face a l Atalanta, bah la par contre non.

Le PSG prolonge avec le Qatar, et revoilà Verratti

Et ma c4 pourrie et trophée des mignons c est cadeau pour Marseille ou lyon😉😉

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
37161213281315
2
Paris Saint Germain
36161132351421
3
O. Marseille
32161024361521
4
LOSC Lille
32161024332013
5
O. Lyonnais
271683522166
6
Rennes
271676327243
7
Strasbourg
231672725205
8
Toulouse
231665524195
9
Monaco
23167272627-1
10
Angers SCO
22166461718-1
11
Brest
19165472127-6
12
Lorient
18164661928-9
13
Nice
17165291929-10
14
Paris
16164482129-8
15
Le Havre
15163671322-9
16
Auxerre
121633101425-11
17
Nantes
11162591428-14
18
Metz
111632111737-20

