OL-Le Havre change d'arbitre, Lyon est sidéré

A la dernière minute, la FFF a décidé de changer l'arbitre du match entre l'OL et Le Havre, ce dimanche au Groupama Stadium. Marc Bollengier officiera donc, et ce n'est pas une bonne surprise pour Lyon.

Désigné pour officier lors de la dernière rencontre de l'année 2025 pour l'Olympique Lyonnais en Ligue 1 , Jérôme Brisard ne sera finalement pas là ce dimanche au Groupama Stadium (15h sur Ligue 1+). Pour des motifs non dévoilés, la FFF a confirmé que finalement c'est Marc Bollengier qui sera l'arbitre central avec ses habituels assistants, tandis que Ruddy Buquet sera à la VAR comme prévu. Cette désignation ne rappelle pas des bons souvenirs du côté de l'OL, car l'an dernier, presque jour pour jour, Marc Bollengier était au coeur d'une énorme polémique suite à une de ses décisions lors du match entre Angers et Lyon.

Carton jaune retiré après un tacle de boucher sur Mata

Lors de ce match, Bamba Dieng avait mis un énorme tacle, sans aucune retenue, à Clinton Mata. Dans un premier temps, l'arbitre avait mis un avertissement au joueur du SCO. Appelé par la VAR, et dans une séquence qui avait fait hurler, il était alors revenu vers la pelouse pour annuler le carton jaune mis au joueur angevin. Une décision totalement incompréhensible, y compris du côté d'Angers où on pensait que Marc Bollengier allait mettre un carton rouge à Dieng pour ce geste. Après cela, les dirigeants lyonnais avaient évidemment crié au scandale, estimant que l'arbitre avait franchement pété les plombs. Un an plus tard, c'est ce même arbitre qui va croiser la route de l'Olympique Lyonnais face au Havre.

Du côté de Lyon, qui s'est souvent plaint de l'arbitrage depuis le début de saison, souvent à juste titre, on espère que cette fois tout se passera bien et que l'année se finira sur une bonne note. Il est vrai qu'un faux pas face au Havre ferait tout de même tâche pour une équipe qui vise l'Europe en fin de saison.