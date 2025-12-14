ICONSPORT_246547_0262

OL-Le Havre change d'arbitre, Lyon est sidéré

OL14 déc. , 9:30
parClaude Dautel
5
A la dernière minute, la FFF a décidé de changer l'arbitre du match entre l'OL et Le Havre, ce dimanche au Groupama Stadium. Marc Bollengier officiera donc, et ce n'est pas une bonne surprise pour Lyon.
Désigné pour officier lors de la dernière rencontre de l'année 2025 pour l'Olympique Lyonnais en Ligue 1, Jérôme Brisard ne sera finalement pas là ce dimanche au Groupama Stadium (15h sur Ligue 1+). Pour des motifs non dévoilés, la FFF a confirmé que finalement c'est Marc Bollengier qui sera l'arbitre central avec ses habituels assistants, tandis que Ruddy Buquet sera à la VAR comme prévu. Cette désignation ne rappelle pas des bons souvenirs du côté de l'OL, car l'an dernier, presque jour pour jour, Marc Bollengier était au coeur d'une énorme polémique suite à une de ses décisions lors du match entre Angers et Lyon. 

Carton jaune retiré après un tacle de boucher sur Mata

Lors de ce match, Bamba Dieng avait mis un énorme tacle, sans aucune retenue, à Clinton Mata. Dans un premier temps, l'arbitre avait mis un avertissement au joueur du SCO. Appelé par la VAR, et dans une séquence qui avait fait hurler, il était alors revenu vers la pelouse pour annuler le carton jaune mis au joueur angevin. Une décision totalement incompréhensible, y compris du côté d'Angers où on pensait que Marc Bollengier allait mettre un carton rouge à Dieng pour ce geste. Après cela, les dirigeants lyonnais avaient évidemment crié au scandale, estimant que l'arbitre avait franchement pété les plombs. Un an plus tard, c'est ce même arbitre qui va croiser la route de l'Olympique Lyonnais face au Havre.
Du côté de Lyon, qui s'est souvent plaint de l'arbitrage depuis le début de saison, souvent à juste titre, on espère que cette fois tout se passera bien et que l'année se finira sur une bonne note. Il est vrai qu'un faux pas face au Havre ferait tout de même tâche pour une équipe qui vise l'Europe en fin de saison.
5
Articles Recommandés
ICONSPORT_279864_0023
ASSE

ASSE : Un joueur stéphanois dénonce

ICONSPORT_279854_0089
OM

OM : Un tweet anti-PSG sur un compte officiel

ICONSPORT_271641_0177 (1)
OL

OL : Textor débarque chez Rothen, RMC retire son annonce

ICONSPORT_247503_0034
PSG

Le PSG oblige Mbappé à retirer un badge

Fil Info

14 déc. , 13:00
ASSE : Un joueur stéphanois dénonce
14 déc. , 12:40
OM : Un tweet anti-PSG sur un compte officiel
14 déc. , 12:20
OL : Textor débarque chez Rothen, RMC retire son annonce
14 déc. , 12:00
Le PSG oblige Mbappé à retirer un badge
14 déc. , 11:46
L1 : Thauvin encore élu joueur du mois en novembre
14 déc. , 11:30
Nantes : Paul Pogba en défense centrale, le pari fou
14 déc. , 11:00
Viré par l'OM, Ounahi fait pleurer Longoria
14 déc. , 10:30
PSG : Kang-In Lee renverse Walid Acherchour
14 déc. , 10:00
L'OM revient fort dans le dossier Joel Ordonez

Derniers commentaires

OM : Un tweet anti-PSG sur un compte officiel

Rires, la procuration là.

OL : Oscar Bobb à Lyon, c'est chaud

Il nous manque un Simpson pour avoir la fine equipe de L1 lol ^^

Viré par l'OM, Ounahi fait pleurer Longoria

Et mercredi... pour etre a jamais les premiers CHAMPION DU MONDE !!!😍

Nantes : Paul Pogba en défense centrale, le pari fou

Lui et bouaddi au PSG !!!😍😍😍😍😍

Les supporters en ont marre, l'OL va le recruter

l'avant derniere peu regarde pourtant c'est terriblement important j'aime Khalis Merah pour ça aussi

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
36161132351421
2
Lens
34151113261313
3
O. Marseille
2915924351520
4
LOSC Lille
2915924291712
5
Rennes
271676327243
6
O. Lyonnais
241573521165
7
Toulouse
231665524195
8
Monaco
231572626260
9
Strasbourg
221571725205
10
Angers SCO
22166461718-1
11
Brest
19165472127-6
12
Nice
17155281927-8
13
Lorient
17154561928-9
14
Paris
16164482129-8
15
Le Havre
15153661321-8
16
Auxerre
12153391121-10
17
Nantes
11162591428-14
18
Metz
111632111737-20

Loading