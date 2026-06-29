OL : David à Lyon, la Juventus fait le forcing

OL : David à Lyon, la Juventus fait le forcing

OL29 juin , 12:40
parCorentin Facy
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La piste Jonathan David à l’OL s’est sérieusement refroidie ces derniers jours. L’espoir demeure toutefois pour le club rhodanien car la Juventus Turin est bien décidée à pousser sa star canadienne vers la sortie.
Qualifié pour les 8es de finale de la Coupe du monde avec le Canada, Jonathan David n’a pas encore l’esprit tourné vers le mercato. L’attaquant de la Juventus Turin fait pourtant parler de lui chaque jour ou presque dans la presse italienne depuis quelques jours. Et pour cause, l’ancien buteur de Lille ne fait pas l’unanimité chez les Bianconeri et la possible arrivée de Randal Kolo Muani en provenance du Paris Saint-Germain pourrait lui être fatale.
Décevant pour sa première saison à la Juventus, Jonathan David aimerait rester tandis que l’OL rêve d’en faire son futur avant-centre afin de compenser les départs de Roman Yaremchuk et d’Endrick. David ayant affiché sa volonté de rester à la Juve, cette piste avait du plomb dans l’aile pour l’Olympique Lyonnais. Elle n’est pas définitivement morte pour autant selon le média spécialisé Tutto Juve.
Et pour preuve, nos confrères italiens affirment que malgré l’envie de Jonathan David de poursuivre son aventure à la Juve, sa direction n’est pas du tout du même avis. Le board turinois est bien décidé à convaincre Jonathan David de s’en aller, lui faisant comprendre qu’il ne bénéficiera pas d’un temps de jeu très important la saison prochaine. L’idée est de profiter de la cote de Jonathan David grâce à la Coupe du monde pour en tirer un prix correct cet été, plutôt que de le conserver un an de plus et de voir sa valeur marchande s’écrouler dans l’optique du mercato estival de 2027.

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L’OL a donc encore de vraies chances d’y croire malgré les contraintes financières importantes qui entourent ce dossier. Selon le média, la Juve réclame toujours 30 à 35 millions d’euros pour se séparer de Jonathan David. Un prix important hors d’atteinte pour Lyon, contraint de jouer la montre dans ce dossier avec l’espoir de rafler la mise via un prêt en fin de mercato si d’ici là, le numéro 10 de la sélection canadienne n’a pas trouvé de point de chute. Une stratégie patiente qui pourrait néanmoins porter ses fruits au mois d’août.
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Derniers commentaires

OL : David à Lyon, la Juventus fait le forcing

Ca c'est sûr. On n'est pas mieux loti. Voir même moins que vous, car vous avez l'expérience d'une année de contrainte pour vous.

OL : David à Lyon, la Juventus fait le forcing

Dtf, vous comme nous, on a pas le choix, on se doit de faire jouer des joueurs du CF et de tenter des coups à la Moreira etc

OL : David à Lyon, la Juventus fait le forcing

Je compte beaucoup sur Himbert personnellement. Il m'a vraiment impressionné lors de ses entrée en jeu. Curieux de le voir sur une saison complète.

L’Argentine vend la mèche, Medina et l’OM c’est bientôt fini

Vu son mondial, 20M c'est pour 50% des droits.

OL : David à Lyon, la Juventus fait le forcing

Oui pour la partie salaire c'est effectivement trop cher. Sportivement je pense que son jeu peut vous correspondre. Oui Himbert a fait une bonne fin de saison. Il faut qu'il confirme. Ca reste hasardeux mais jouable.

Ol David A Lyon La Juventus Fait Le Forcing

Ligue 1

CalendrierRésultats

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ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
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2
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3
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4
Lens
00000000
5
Toulouse
00000000
6
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7
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00000000
8
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00000000
9
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10
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