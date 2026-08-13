OM : Un milieu allait signer, tout s’écroule

Moi aussi j'ai hate de voir l'om 26-27
All-in sur une "pépite" du centre. Ce club de clodos qui se permettait de virer Rabiot il y a à peine 1 an en mode "on est l'OM, on a des valeurs" Le Karma
Meme sans une tres grande preparation,on gagne.On doit dire que ce n'a pas été simple Heureusement que Madjo vendange (il a un sacré potentiel ce gamin)C'est de bonne augure
Pour moi Madjo a été meilleur que Doué.même s'il a vendangé il a été extrement present et dangereux.Pacho a souffer avec lui.Doué marque et passe mais il n'a pas eté extremement dangereux.Kvara a été plus present que Doué et à mes yeux lui aussi aurait pu etre le meilleur joueur.Akliouche lui a été terne, pas tranchant, pas de prise de risque, aucune percussion.Il va falloir qu'il hausse son niveau
Envoyez moi tout ça en L2
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Enfin des news ! Contretemps (classique mercato) dans les negos et visite médicale repoussée. Confiance quand même chez le joueur et son entourage. Il a aussi été annoncé dans d'autres clubs, mais rien de signé nulle part. Plus d'infos à venir...
⏳ Visite médicale pour un milieu de terrain à l'OM 🤫 Normalement première recrue... Voyons d'abord si la visite est validée...