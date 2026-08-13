OM : Un milieu allait signer, tout s’écroule

La signature d'un milieu de terrain à l'OM était annoncée pour ces dernières heures, mais tout a capoté alors que la visite médicale était programmée, glisse un informateur marseillais.

Les suiveurs de l’Olympique de Marseille guettent avec une certaine nervosité les premières arrivées dans leur club. La mi-août arrive, et l’OM n’a toujours pas le moindre nouveau joueur. Des clubs comme le PSG ont récemment fait des mercatos très calmes, mais cela ne comprenait pas autant de départs. Pour le moment, Stéphane Richard ne valide les transferts que dans un sens, et cela amoindrit l’effectif d’un Bruno Genesio qui se demande quelle équipe il aura à sa disposition le 1er septembre.

Les départs de ces derniers jours devraient déboucher sur des premières recrues, mais rien ne vient. Et pourtant, même quand tout est en bonne voie et que la visite médicale avant la signature de son contrat est planifiée, tout tombe à l’eau. Ce sont les révélations de ces dernières heures signées Thibaud Vézirian, qui avait annoncé une signature imminente mercredi.

Visite médicale pour un milieu de terrain à l’OM. Normalement première recrue...Voyons d'abord si la visite est validée… », a lancé l’insider spécialiste de l’annonce de la vente de l’OM. Dans la nuit de mercredi à jeudi, le soufflet est vite retombé. « Enfin des news ! Contretemps (classique mercato) dans les negos et visite médicale repoussée. Confiance quand même chez le joueur et son entourage. Il a aussi été annoncé dans d'autres clubs, mais rien de signé nulle part. Plus d'infos à venir… », a envoyé Thibaud Vézirian, persuadé que cette signature d’un milieu de terrain est toujours d’actualité. », a lancé l’insider spécialiste de l’annonce de la vente de l’OM. Dans la nuit de mercredi à jeudi, le soufflet est vite retombé. «», a envoyé Thibaud Vézirian, persuadé que cette signature d’un milieu de terrain est toujours d’actualité.

Une vraie-fausse annonce de transfert qui démontre que rien ne tourne en faveur de l’OM cet été. L’impatience des supporters est forcément un sujet sensible, même si Marseille devrait tout de même passer à l’action à un moment en cette fin de mercato pour apporter quelques renforts à Bruno Genesio.